Andrzej Onopiuk z programu „Rolnicy. Podlasie” po raz kolejny włączył się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i aktywnie uczestniczył w 34. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wraz z bratem Jarkiem pojawił się w Wysokiem Mazowieckiem, gdzie wspólnie kwestowali na rzecz dziecięcej gastroenterologii.

W trakcie wydarzenia Andrzej miał przy sobie oficjalną puszkę WOŚP i zachęcał mieszkańców do składania datków. Dodatkowo rolnik z Plutycz przekazał na aukcję stylową podkowę z napisem „Plutycze 2026”, która została sprzedana za 520 zł. Teraz podzielił się nowiną i nie kryje zadowolenia!

Ile zebrał Andrzej z Plutycz podczas finału WOŚP 2026?

Jak poinformował Andrzej Onopiuk na swoim kanale w serwisie YouTube, zbiórka przyniosła konkretne rezultaty. Do puszki zebrano 2005,40 zł. Wliczając dochód ze sprzedaży podkowy oraz dodatkowe gadżety, łączna suma wsparcia osiągnęła około 3 tys. zł.

W puszce nazbieraliśmy 2005,40 zł. Doliczyć podkowę za 520 zł, do tego gadżety i różne przedmioty, to daje około 3 tys. Jak za jeden dzień, to chyba dobrze. Impreza, powiedzmy, udana. Do zobaczenia za rok - podsumował wyraźnie zadowolony Andrzej z 'Rolników. Podlasie'.

To nie pierwszy raz, kiedy Andrzej z Plutycz wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W 2022 roku wystawił na licytację portret swojego ojca, znanego również z programu. Obraz, na którym Gienek został uwieczniony z krową, został sprzedany za 610 zł.

Kontrowersyjna zbiórka Andrzeja z "Rolnicy. Podlasie"

Jeszcze przed finałem WOŚP 2026, Andrzej ogłosił, że będzie prowadził zbiórkę w swoim domu w Plutyczach. Otrzymał oficjalną, zaplombowaną puszkę, do której zapraszał widzów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, aby wrzucali datki w dowolnych walutach.

Choć inicjatywa spotkała się z entuzjazmem części fanów, w internecie zawrzało. W sekcji komentarzy pojawiło się wiele krytycznych głosów, a niektórzy wprost wyrażali swoje niezadowolenie wobec idei WOŚP. Ostatecznie zaangażowanie Andrzeja z Plutycz w zbiórkę przyniosło spore efekty!

fot. YouTube Gienek i Andrzej Plutycze

