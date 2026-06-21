Andrzej i Gienek Onopiukowie zdobyli ogromną popularność dzięki występom w programie "Rolnicy. Podlasie”, gdzie od lat pokazują codzienne życie na swoim gospodarstwie w Plutyczach. Charyzmatyczny duet ojca i syna szybko zyskał sympatię widzów, którzy zaczęli śledzić ich losy nie tylko w telewizji, ale także w internecie. Mieszkający w niewielkiej podlaskiej wsi rolnicy wykorzystali swoją rozpoznawalność i założyli własny kanał na YouTube "Gienek i Andrzej Plutycze". Publikują tam filmy przedstawiające prace gospodarskie, życie rodzinne oraz różne wydarzenia ze swojej okolicy. W nagraniach regularnie pojawiają się także członkowie rodziny i znajomi, w tym brat Andrzeja - Jarek. Kanał cieszy się dużym zainteresowaniem, a nowy film wzbudził ogromne emocje.

Andrzej z "Rolnicy. Podlasie" nie zwalnia tempa. Poinformował o rewolucji na podwórku

Wielkie zmiany u Andrzeja z "Rolnicy. Podlasie" to już standard. Nie tak dawno bohater telewizyjnego formatu chwalił się wizytą w salonie fryzjerskim. W najnowszym materiale opublikowanym na YouTube Andrzej zabrał widzów na swoje podwórko, gdzie trwają intensywne prace ziemne. Na nagraniu widać rozkopany teren wokół gospodarstwa oraz pracującą koparkę, która przygotowuje miejsce pod nową inwestycję. Rolnik przyznał, że w najbliższym czasie na jego posesji zajdą spore zmiany, a całe przedsięwzięcie wzbudza duże zainteresowanie wśród internautów. Andrzej nie chciał jednak od razu zdradzać wszystkich szczegółów i jedynie zapowiedział, że efekty prac będzie można zobaczyć za jakiś czas.

Dzisiaj zaczynamy nową inwestycję. To ogromna niespodzianka. Ludzie się interesują, co znowu wymyśliłem. Musicie trochę poczekać - z tydzień, może więcej. Zobaczycie, co tu powstanie. Czas pokaże, co tu zrobimy ogłosił.

Andrzej z "Rolnicy. Podlasie" zasypany komentarzami. Internauci snują domysły

Publikacja Andrzeja spotkała się z natychmiastowym odzewem ze strony internautów, którzy zaczęli rozpisywać się na temat nowej pomysłu rolnika. Zastanawiali się, czego dotyczy inwestycja w Plutyczach. Mieli swoje typy, jednak na potwierdzenie ze strony Andrzeja trzeba jeszcze trochę poczekać.

Chyba nowy kurnik napisał jeden z internautów.

Nie wiem, czy trafiłem, ale mi to wygląda na basen brzmi kolejny wpis.

Altana będzie dodał kolejny użytkownik.

Andrzej z Plutycz zakochany? Zaskakujące słowa ojca gwiazdora "Rolnicy. Podlasie" fot. TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS

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