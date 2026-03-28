Andrzej z "Rolników. Podlasie" dzieli się nowiną.
Andrzej Onopiuk z programu "Rolnicy. Podlasie" znów przekazał radosną nowinę swoim obserwatorom. W Plutyczach dużo się dzieje. Niedawno rolnik przeszedł metamorfozę, potem mówił o tajemniczym spotkaniu, a teraz takie wieści. Sama radość.
Tego jeszcze nie było. U Andrzeja z Plutycz wielkie zmiany na wiosnę. Okazuje się, że nie tylko rolnik przeszedł metamorfozę, ale również jego gospodarstwo. Andrzej wraz ze swoją ekipą i fachowcami zdecydowali się rozebrać jeden z elementów mieszkania oraz ocieplić budynek. W Plutyczach szykują się wielkie zmiany!
Wielkie zmiany u Andrzeja z Plutycz
Remont domu Andrzeja z "Rolników. Podlasie" wszedł w etap, na który czekało wielu widzów serialu dokumentalnego stacji Focus TV. W Plutyczach prace zaczęły się od rozbiórki starej przybudówki. Prace idą w szybkim tempie, a obszar wokół domu zmienia się nie do poznania. To jeszcze nie wszystko. W Plutyczach nie tylko trwa remont, ale przy okazji mieszkańcy decydują się na porządki. Wygląda na to, że już niebawem zagości nowe. Co ciekawe, Andrzej z Plutycz nie tylko demontuje, to co już tego wymagało, ale stawia też na recykling i odzyskuje materiały, które nadal będzie mógł wykorzystać jeszcze w swoim gospodarstwie. Takie podejście zdecydowanie jest godne pochwały. Okazuje się, że przy okazji remontu pies rolnika będzie miał nową budę, a gospodarstwo będzie prezentowało się na zdecydowanie bardziej uporządkowane niż dotychczas. Jak wiadomo, rolnik w komentarzach często musiał mierzyć się z krytyką dotyczacą porządku w jego gospodarstwie. Być może teraz ten temat ucichnie.
Andrzej z Plutycz jest zakochany?
Już od jakiegoś czasu krążą spekulacje na temat życia miłosnego Andrzeja z Plutycz. Nie od dziś wiadomo, że rolnik stara się znaleźć swoją drugą połówkę, ale nie jest mu łatwo. Ostatnio gwiazdor "Rolników. Podlasie" wybrał się z bratem Jarkiem do fryzjera, gdzie zdradził, że przed nim tajemnicze spotkanie. Potem nie pociągnął już tego tematu.
Tym, którzy zastanawiają się, czy Andrzej z Plutycz jest zakochany, rąbka tajemnicy uchylił Gienek z Plutycz, który wyznał, że w ich gospodarstwie brakuje kobiecej ręki:
Żeby tu jakaś kobieta była, to inna byłaby rzeczywistość. Andrzej na tę kobietę czeka od lat. Stara się jak może i czeka. Może Krzysia zostanie
Sądzicie, że Andrzej z Plutycz niebawem poinformuje o swojej ukochanej? Być może remont jest przeprowadzany w ważnym celu...
Zobacz także: