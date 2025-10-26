Wielka niespodzianka przed pierwszym tańcem Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego!
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie „tak” w Urszulinie pod Lublinem. Ich taneczny popis na weselu wzbudził ogromne emocje i szybko obiegł media społecznościowe. Goście nie mogli oderwać od nich wzroku, a wcześniej czekała na nich wyjątkowa niespodzianka.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski sformalizowali swój związek i oficjalnie są już małżeństwem. Ceremonia odbyła się w malowniczym Urszulinie, położonym niedaleko Lublina. Ślub przyciągnął grono najbliższych oraz znane postacie z polskiego show-biznesu, stając się jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń sezonu. Para młoda zachwycała nie tylko swoim wyglądem, ale i atmosferą, jaką stworzyła na tym wyjątkowym wydarzeniu. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania, które natychmiast rozpaliły wyobraźnię fanów. Tak wyglądał pierwszy taniec Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, a przed nim na gości czekała niespodzianka!
Lenka i Jan Klimentowie zatańczyli na weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego!
Wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zgromadziło spore grono ich bliskich. Wśród zaproszonych nie zabrakło znanych postaci, takich jak Agnieszka Hyży, Olek Sikora czy Lenka i Jan Kliment. Sala weselna została udekorowana z niezwykłą starannością i dominowały białe świece oraz imponujące bukiety z żywych kwiatów, tworząc romantyczną atmosferę.
Para młoda przygotowała dla gości mnóstwo niespodzianek, a jedną z nich był wyjątkowy występ tańca w wykonaniu Lenki i Jana Klimentów. Jak wiadomo, Maciej Kurzajewski w "Tańcu z "Gwiazdami" tańczył właśnie z Lenką i choć szybko pożegnali się z programem, to nadal się przyjaźnią, a taneczna para gościła na weselu gwiazd Polsatu.
Występ w ich wykonaniu nagrała Anna Lewandowska z "Pytania na śniadanie" i widać, że goście byli poruszeni i zachwyceni. Zobaczcie zdjęcia!
Pierwszy taniec Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego
Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek udowodnił, że nie potrzeba tytułu mistrza tańca, by zachwycić swoim tańcem. Para swoim pierwszym tańcem poruszyła swoich gości, którzy w mediach społecznościowych piszą wprost, że nowożeńcy nie schodzili z parkietu.
Goście nie mogli oderwać wzroku od tanecznego popisu pary młodej, który szybko trafił do mediów społecznościowych. Tylko spójrzcie na te kadry!
