Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski sformalizowali swój związek i oficjalnie są już małżeństwem. Ceremonia odbyła się w malowniczym Urszulinie, położonym niedaleko Lublina. Ślub przyciągnął grono najbliższych oraz znane postacie z polskiego show-biznesu, stając się jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń sezonu. Para młoda zachwycała nie tylko swoim wyglądem, ale i atmosferą, jaką stworzyła na tym wyjątkowym wydarzeniu. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania, które natychmiast rozpaliły wyobraźnię fanów. Tak wyglądał pierwszy taniec Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, a przed nim na gości czekała niespodzianka!

Lenka i Jan Klimentowie zatańczyli na weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego!

Wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zgromadziło spore grono ich bliskich. Wśród zaproszonych nie zabrakło znanych postaci, takich jak Agnieszka Hyży, Olek Sikora czy Lenka i Jan Kliment. Sala weselna została udekorowana z niezwykłą starannością i dominowały białe świece oraz imponujące bukiety z żywych kwiatów, tworząc romantyczną atmosferę.

Para młoda przygotowała dla gości mnóstwo niespodzianek, a jedną z nich był wyjątkowy występ tańca w wykonaniu Lenki i Jana Klimentów. Jak wiadomo, Maciej Kurzajewski w "Tańcu z "Gwiazdami" tańczył właśnie z Lenką i choć szybko pożegnali się z programem, to nadal się przyjaźnią, a taneczna para gościła na weselu gwiazd Polsatu.

Występ w ich wykonaniu nagrała Anna Lewandowska z "Pytania na śniadanie" i widać, że goście byli poruszeni i zachwyceni. Zobaczcie zdjęcia!

Pierwszy taniec Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek udowodnił, że nie potrzeba tytułu mistrza tańca, by zachwycić swoim tańcem. Para swoim pierwszym tańcem poruszyła swoich gości, którzy w mediach społecznościowych piszą wprost, że nowożeńcy nie schodzili z parkietu.

Goście nie mogli oderwać wzroku od tanecznego popisu pary młodej, który szybko trafił do mediów społecznościowych. Tylko spójrzcie na te kadry!

