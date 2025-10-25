Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub! Para zdecydowała się na niezwykle romantyczną lokalizację. Ich wybór nie padł na stolicę, ale malowniczy hotel Drob w Urszulinie, położonym w otulinie parku narodowego. Cały hotel na czas ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego został zamknięty i pozostaje jedynie do dyspozycji młodej pary i ich gości. Ślub gwiazd Polsatu wyglądał jak z bajki, a uwagę przyciąga nie tylko morze kwiatów, ale i menu, które para wybrała dla swoich gości. Jest naprawdę ekskluzywne!

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Ślub i wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego odbył się 25 października. To tego dnia para zdecydowała się sformalizować swój związek i zgodnie z wcześniejszą obietnicą opublikowali zdjęcie ze ślubu. Para wyglądała pięknie, a aktorka prezentowała się imponująco w śmietankowej sukni od Violi Piekut. To jeszcze nie wszystko, bo oprócz romantycznego kadru w sieci opublikowali też wyjątkowe i poruszające nagranie, które zostało nakręcone na chwilę przed ich ślubem.

Okazuje się, że Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego jest dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Para zaskoczyła nie tylko lokalizacją, ale i wystawnym menu. Nowożeńcy postawili na kulinarne doznania na najwyższym poziomie, aby zadowolić nawet najbardziej wyszukane podniebienia swoich gości, wśród których był też Mateusz Gessler czy Ewa Wachowicz.

Co znalazło się w menu weselnym Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdecydowali się na luksusowe potrawy z najwyższej półki. Już przystawka była obietnicą wielkiej uczty, jaką dla gości przygotowali prowadzący "Halo tu Polsat". Na stole pojawiło się carpaccio z polędwicy wołowej, podane z płatkami sera pecorino, rukolą i oliwą truflową.

Pierwsze danie to był wybór między tradycyjnym rosołem, a zupą borowikową z grzankami. Potem zaserwowano danie główne, którym okazał się schab z kością, podany z purée ziemniaczanym i świeżymi sałatami z ziołowym dressingiem.

Jakie dania serwowano podczas przyjęcia weselnego?

Podczas weselnej nocy nie zabrakło również dań dodatkowych, które zaserwowano w trakcie przyjęcia. Pojawił się aromatyczny barszcz czerwony z sakiewką z kapustą i grzybami, a także wykwintne roladki z jelenia z sosem śliwkowym i kluskami śląskimi. Zwieńczeniem uczty był deser niespodzianka, którego szczegóły nie zostały ujawnione, co tylko potęgowało ciekawość i wśród gości.

Dodatkowo, dostępne były bufety – zarówno z zimnymi i ciepłymi przekąskami, jak i ze słodkościami. Wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to nie tylko święto miłości, ale również kulinarna uczta dla zaproszonych gości.

