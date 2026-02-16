Nagranie z Karolem "Frizem" Wiśniewskim i jego uroczą córeczką Mają, którzy odstraszali dziki stało się jednym z najbardziej wiralowych filmików w polskim internecie. Jak się okazuje, rozgłos związany z działalnością influencera, w połączeniu z zabawnymi okrzykami "Sio, Sio" małej Majusi sprawiły, że akcja WOŚP "Poszukaj z Frizem dzików" przyciągnęła nie tylko ogrom licytujących, ale też osiągnęła astronomicznie wysoką kwotę. Poznajcie szczegóły.

Aukcja Friza na WOŚP hitem sieci

Mimo że finał 34. edycji WOŚP jest już za nami, licytacje wciąż trwają. Co więcej, do akcji dołączają się kolejne gwiazdy, w tym znani i popularni influencerzy. Jak się okazuje, tuż obok "Nocowanki" z Julią Wieniawą czy tanecznym treningiem z Mikołajem "Bagim" Bagińskim oraz Magdaleną Tarnowską, ogromną popularnością cieszy się, uznawana przez niektórych za nieco kontrowersyjną, akcja "poszukiwania dzików z Frizem".

Gdy tylko Friz ogłosił swoją aukcję na WOŚP, w sieci zawrzało. Influencer wystawił na aukcję swoją legendarną łopatę do odśnieżania, którą niedawno, wraz ze swoją ukochaną, niespełna trzyletnią córeczką Majusią, przeganiał dziki z okolicy swojej imponującej willi. By tego było mało, łopata jest nie tylko podpisana przez bożyszcza nastolatków, ale Friz oferuje zwycięzcy wspólne poszukiwanie dzików.

Tyle Friz zebrał na WOŚP 2026

Chociaż aukcja Friza dla WOŚP szybko stała się prawdziwym hitem sieci to nie zabrakło także licznych kontrowersji. Po tym, jak pierwotna aukcja Friza na WOŚP została usunięta przez Allegro, co sam Karol Wiśniewski tłumaczył regulaminem strony, i odczytaniem jego intencji jako "polowanie", influencer powtórzył akcję.Zaledwie kilka godzin po usunięciu z platformy pierwszej aukcji Friz ogłosił radosne wieści, przedstawiając jej nową, odmienioną formę. Nowa, nieco zmieniona aukcja Friza trwała do 15 lutego 2026 roku. Teraz lider Ekipy zdradził, ile udało mu się uzbierać dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Za pośrednictwem InstaStories Friz opublikował screen swojej aukcji z Allegro, pisząc z dumą:

Odstraszanie dzików ze mną poszło za 62 tys., ale kozak!!

Wielkie zmiany i radość w rodzinie Friza i Wersow

Ogromny sukces związany z aukcją na WOŚP 2026 to jeszcze nie wszystko. Niedawno Karol Wiśniewski, znany szerzej jako Friz przeprowadził się wraz z rodziną do innej posiadłości, co jest zaledwie preludium wielkich zmian, jakie niebawem pojawią się w jego życiu.

Friz wraz z żoną spodziewają się drugiego dziecka. I choć zakochani długo ukrywali, czy spodziewają się synka czy kolejnej córeczki, w miniony weekend Wersow i Friz poznali płeć dziecka, a poruszające nagranie z tego momentu zachwyciło tysiące internautów.

Zobacz także: