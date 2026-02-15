Weronika Wiśniewska to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek. Wersow jest w szczęśliwym związku małżeńskim ze słynnym youtuberem Frizem. Para doczekała się już córeczki Mai. Jakiś czas temu media obiegła wiadomość, że popularna para influencerów zostanie rodzicami po raz drugi. Wersow właśnie pochwaliła się kadrami z ciążowym brzuszkiem.

Wersow eksponuje ciążowy brzuszek. Uwagę zwraca element jej stylizacji

Jeszcze pod koniec stycznia Friz i Weronika Wiśniewscy ogłosili, że zostaną rodzicami po raz drugi. Okazało się, że powiększenie rodziny było w planach już od jakiegoś czasu, jednak para trzymała to w tajemnicy przed fanami. Gdy w końcu podzielili się radosną nowiną, internauci nie kryli zachwytu.

Niedawno Wersow opublikowała najnowsze zdjęcia, na których wyraźnie widać jej ciążowy brzuszek. To jednak nie jest zwykła fotografia. Uwagę przyciągają rajstopy, które założyła gwiazda. Mają one wycięte serce w okolicy pępka, co sprawia, że jej ciążowy brzuch od razu staje się głównym punktem kadru. Ten element stylizacji zwrócił uwagę wszystkich fanów.

Miesiąc pełen miłości napisała Wersow w opisie zdjęć.

Fani Wersow już nie mogą się doczekać

Wersow i Friz jeszcze nie zdecydowali się ujawnić czy spodziewają się drugiej córeczki czy synka. Wzbudzają więc ciekawość fanów, co do płci kolejnego dziecka. Niektórzy internetowi detektywi zaczęli spekulować, że częste pojawianie się elementów w kolorze błękitu na zdjęciach może sugerować, że będzie to chłopiec.

Na razie są to jednak jedynie domysły, a sama Weronika wciąż nie zdradziła płci dziecka. Mimo to pod fotografią nie brakowało komentarzy od fanów.

Aaa nie mogę się doczekać kiedy poznamy płeć dziecka!!

Już się tak nie mogę doczekać aż poznam co jest w serduszku!! czytamy w komentarzach.

