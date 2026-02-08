Weronika „Wersow” Sowa, popularna influencerka i wokalistka, padła ofiarą niezamierzonego przecieku dotyczącego jej prywatnego życia. Podczas sylwestrowej wizyty w salonie masażu, w której uczestniczyła wraz z partnerem, Karolem „Frizem” Wiśniewskim, doszło do niecodziennej sytuacji. Pracownicy ujawnili publicznie, że para spodziewa się dziecka, co do tamtej pory utrzymywali w tajemnicy.

Masażystka ujawniła drugą ciążę Wersow

Niedawno Wersow i Friz pokazali nagranie, jak dowiadują się o ciąży. Teraz jednak wyznali, że w sylwestra chcieli skorzystać z usług w salonie masażu. Odpowiednio wcześniej poinformowali, że influencerka jest w ciąży, jednak przekazano im, że nie będzie to przeciwskazaniem do skorzystania z masażu. Na miejscu okazało się jednak, że nie będzie mogła mieć wykonanej usługi:

Poszliśmy z Karolem na masaż w sylwestra. Ja dzwoniłam do nich, że jestem w ciąży, i czy dadzą radę wykonać ten masaż. I później pani każe mi się położyć na brzuchu, a ja, że nie mogę na brzuchu, że zgłaszałam, że jestem w ciąży

Na co Friz wtrącił:

Powiedzieliśmy, że było mówione, że w ciąży, a ona wyszła z tej sali i krzyczy na cały głos ''pregnant, pregnant'', a tam jacyś ludzie mówili w filmie opublikowanym na kanale Wersow na Youtube.

Reakcja Wersow i Friza: „Mieliśmy cichą nadzieję, że to nie wyjdzie”

Wersow dodała, że zauważyli, iż recepcjonistka, mająca około 20 lat, była wyraźnie zdenerwowana podczas obsługi. Domyślali się, że mogła być ich fanką.

Tam pracuje recepcjonistka, która ma ok. 20 lat. Tak jej się ręce trzęsły, jak nas obsługiwała, że było już wiadome, że to jakaś nasza widzka. Potem się pytała, czy może sobie z nami zrobić zdjęcie. Więc trochę podejrzewaliśmy, że to może gdzieś wyjść, ale mieliśmy taką cichą nadzieję, że nie wyjdzie

Obawy influencerki niestety się potwierdziły. Znana z grupy Ekipa Fusialka ujawniła, że już wcześniej otrzymała wiadomość od znajomego, który dowiedział się o ciąży Wersow. Pojawiły się też komentarze i TikToki sugerujące, że Wersow jest w ciąży, zanim para miała szansę oficjalnie ogłosić tę wiadomość.

