Jedna z najpopularniejszych par w polskim internecie, czyli Wersow i Friz już niedługo po raz drugi zostaną rodzicami. Zakochani właśnie przekazali swoim fanom, że poznali już płeć swojej drugiej pociechy. Tylko spójrzcie na ich cudowną reakcję! Będzie chłopczyk czy dziewczynka?

Wersow i Friz poznali płeć drugiego dziecka

Przypomnijmy, że w połowie stycznia Wersow i Friz ogłosili, że spodziewają się drugiego dziecka. Teraz przyszedł czas na kolejne ważne wydarzenie dla przyszłych rodziców - poznanie płci maleństwa. Wersow i Friz właśnie pokazali swoim fanom, jak dowiedzieli się, czy spodziewają się chłopca, czy też kolejnej dziewczynki.

Małżonkowie postanowili zaangażować do tego swoją córeczkę. To właśnie Majusia odbiła na ciążowym brzuszku Wersow i białej koszulce Friza swoje rączki, które były pomalowane farbką w kolorze odpowiadającym płci jej młodszego rodzeństwa. Póki co jednak fani nie dowiadują się, czy para spodziewa się drugiej córeczki, czy też synka - kolory filmu zostały bowiem w tym momencie zmienione na czarno-białe.

W opisie pod nagraniem Wersow i Friz napisali:

Tyle emocji i radości w jednej chwili. Nasz świat właśnie nabrał jeszcze więcej koloru i nie możemy być szczęśliwsi. Jak obstawiacie? 💗/💙 - przekazali Wersow i Friz

Fani reagują na nowe nagranie Wersow i Friza

Nowe nagranie Wersow i Friza natychmiast wywołało ogromne emocje wśród fanów. Wielu z nich nie ukrywa, że rozczuliła ich reakcja pary na płeć drugiego potomka. Nie zabrakło też komplementów, że tworzą cudowną rodzinę.

Jaka słodka reakcja!

Cudowna z was rodzinka - piszą internauci

Nie zabrakło też komentarzy, w których fani obstawiają, czy Wersow i Friz spodziewają się chłopca, czy też dziewczynki.

A uważam, że to chłopiec!

Zostaję przy mojej pierwszej myśli, czyli dziewczynka! Już nie mogę się doczekać, aż poznamy płeć dzidziusia - komentują internauci

Jak myślicie, w jaki sposób Wersow i Friz ogłoszą światu, jakiej płci jest ich drugie maleństwo?

