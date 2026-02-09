Karol „Friz” Wiśniewski, to jeden z najpopularniejszych polskich influencerów i youtuberów. Ogromną rozpoznawalność przyniosło mu założenie Ekipy Friza. Ostatnio w sieci popularność zdobyło jego nagranie, w którym przegania dziki łopatą. Kontrowersyjne wideo szybko stało się viralem w mediach społecznościowych, a influencer wykorzystał to w bardzo szczytnym celu.

Friz wystawił aukcję na WOŚP. Tego nikt się nie spodziewał

Friz to znany polski influencer, który cieszy się dużą sympatią wśród odbiorców. Jest twórcą Ekipy Friza, a ostatnio nagrał nowe utwory na kanał YouTube. Teledyski do piosenek zyskują milionowe wyświetlenia - podobnie jak filmy popularnego twórcy. Po viralowym nagraniu z odganianiem dzików ogrodową łopatą Friz uznał, że to idealna okazja, by zaangażować się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Influencer wystawił na licytację WOŚP właśnie tę legendarną łopatę z autografem. Co więcej, zwycięzca aukcji może liczyć na pomoc youtubera w odganianiu dzików w swojej okolicy. To oczywiście idealna okazja do tego, by spotkać się na żywo z ulubionym internetowym twórcą. Takiej aukcji jeszcze nie było!

Licytacja dla dobra sprawy – przyjadę do Ciebie by przegonić dziki razem z Tobą w Twojej okolicy!Kochani, tym razem przygotowałem wyjątkowego – aukcję inspirowaną moim ostatnim viralem. Osoba, która wygra licytację, będzie miała okazje spędzić ze mną godzinę przeganiając dziki w jego okolicy. To okazja, żeby pogadać, zadać pytania i po prostu spędzić razem czas na świeżym powietrzu. Do tego przekazuję coś specjalnego – legendarną łopatę z viralowego filmiku, z moim podpisem. Pamiątka, która już przeszła do historii i teraz może trafić w dobre ręce. brzmi treść ogłoszenia na aukcji allegro.pl.

Chcę wykorzystać zasięg tej akcji w najlepszy możliwy sposób i zamienić internetowy moment w realne wsparcie dla innych. Cały dochód z licytacji zostanie przekazany na WOŚP. Razem możemy zrobić coś dobrego, łącząc dystans, naturę i pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. dodał Friz.

Na obecną chwilę aukcja osięgnęła już blisko 10 tys. złotych. Licytacja zakończy się 15 lutego.

Licytację na WOŚP. Te aukcje pobiły rekordowe kwoty!

Po finale 34. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aukcje wciąż trwają. Niektóre z nich osiągnęły już kolosalne kwoty, które zostaną przekazane na niezwykle szczytny cel. Jedną z najgłośniejszych aukcji tego roku z pewnością była nocowanka Julii Wieniawy, która na ten moment osiągnęła już ponad 100 tysięcy złotych. Licytacja ma potrwać do 13 lutego.

Dużym zainteresowaniem cieszy się także aukcja Igi Świątek, która zwycięzcy przekaże swoją rakietę z Wimbledonu z 2025 roku. Kwota osiągnęła już 136 tysięcy złotych, bijąc rekordy tegorocznych aukcji. Prawdziwie kolosalną sumą może jednak pochwalić się premier Donald Tusk, który wystawił na licytację spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz złote korki. Aukcja zebrała już 352 tysiące złotych i zakończy się 12 lutego.

