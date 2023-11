Anna Skura zdradziła, co ona czuła, gdy zdobywała szczyty, a także jak himalaiści udowadniają, że weszli na szczyt.

Na szczycie jedyne o czym myślisz to „ ufff jak dobrze, że to już koniec” i żeby jak najszybciej stamtąd uciekać. Przynajmniej ja tak miałam. Oczywiście z racji tego, że zawsze chcę podzielić się z Wami wyjątkowymi przeżyciami robię zdjęcia, nagrywam filmiki. Czemu o tym pisze? Bo dostałam od Was kilkadziesiąt wiadomości na temat tego jak himalaiści udowadniają zdobyty szczyt. Metod jest wiele, ale żadna tak dokładna jak ta, że himalaistom wierzy się na słowo. I to nie powinno podlegać żadnym negacjom!