Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiada siostrze Tomasza Mackiewicza! Dramat polskiego himalaisty, który został na górze Nanga Parbat poruszył ludzi na całym świecie. Wszyscy wciąż zastanawiają się, czy można było uratować Polaka. Niestety, przez pogarszające się warunki pogodowe na ośmiotysięczniku, ratownikom udało się sprowadzić tylko Elisabeth Revol. Kilka dni temu siostra Tomasza Mackiewicza w rozmowie z portalem onet.pl nie ukrywała żalu do MSZ, które według jej relacji w pierwszej chwili miało odmówić pomocy parze himalaistów.

Gdyby helikopter wystartował dzień wcześniej, mogłoby to znacząco poprawić sytuację. Tak się nie stało, doprowadził do tego łańcuszek rzeczy i wydarzeń. Ekipa K2 była gotowa już w piątkowy poranek. Jak wiadomo, Pakistańczycy odmówili wysłania śmigłowca bez gwarancji finansowej. Na początku MSZ odmówiło udzielenia tej gwarancji. Powiedzieli, że nie ma prawa mówiącego o tym, że rząd polski zakłada kwotę pieniędzy na ratunek Polaka. Po kilku godzinach okazało się, że jednak można. Ale te kilka godzin straciliśmy. Jest we mnie żal- mówiła wówczas siostra Tomasza Mackiewicza.