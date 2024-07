Weronika Rosati jest wielką fanką Elizabeth Taylor. Aktorka w rozmowie z Party.pl zdradziła, że - podobnie jak wielka gwiazda Hollywood - gdy kocha, nie przejmuje się tym, co mówią o niej ludzie.

Nigdy nie zależało jej na tym, co ludzie sądzą (...) Ona postępowała zgodnie z tym, co czuje i z tym, co jej podpowiada serce. W ten sposób pakowała się w wiele kłopotów, ale chyba mam podobnie. Albo robi się coś pod innych ludzi albo robi się to, w co się wierzy, to co się czuję. I nie ma tutaj kompromisów. I potem się za to płaci.