Choć serial "Wednesday" zadebiutował na Netflixie w listopadzie, wciąż jest najchętniej oglądaną produkcją tego roku. Nic więc dziwnego, że wokół historii o Wednesday Addams powstało wiele fanowskich teorii, czy trendów w mediach społecznościowych. Zagorzali fani bowiem już nie mogą doczekać się kontynuacji przygód córki Morticii i Gomeza Addamsów, która w akademii Nevermore doświadcza pierwszych przyjaźni oraz zawodów. Kiedy 2. sezon "Wednesday" i czego możemy się po nim spodziewać? Produkcja uchyliła rąbka tajemnicy!

Reklama

"Wednesday": powstanie drugi sezon serialu. Znamy szczegóły

"Wednesday" to niezaprzeczalnie jeden z największych hitów Netflixa ostatnich lat, który swoją popularnością przebił już takie kultowe produkcje jak "Dark" czy "Stranger Things". Opowieść o Rodzinie Addamsów osadzona w nowej rzeczywistości, traktuje o córce Morticii i Gomeza Addamsów, która po licznych perypetiach w oświatowych placówkach, trafia do tajemniczej akademii Nevermore. To właśnie tam tytułowa Wednesday poznaje innych "odmieńców", staje się świadkiem niewyjaśnionych zdarzeń i odkrywa nieznane dotąd rodzinne tajemnice.

Produkcja stała się tak popularna, nie tylko wśród nastolatków, że fani "Wednesday" zaczęli inspirować się stylem głównej bohaterki czy makijażem, a nawet jej mimiką oraz sposobem poruszania się. I podczas gdy część widzów prześciga się w fanowskich teoriach, sugerując, że scena z szoferem jest zapowiedzą 2. sezonu "Wednesday", inni pytają wprost, kiedy data premiery kolejnych przygód Wednesday Addams. Jak przyznają twórcy serialu, już mają konkretny plan na kolejną serię.

©Netflix/Courtesy Everett Collection

Zobacz także: "Wednesday": Jenna Ortega przeszła metamorfozę. Po długich włosach nie ma śladu

Twórcy "Wednesday" - Al Gough i Miles Millar - w najnowszym wywiadzie dla "The Hollywood Reporter" wyznali, że drugi sezon przygód Wednesday Addams będzie jeszcze bardziej zaskakujący i trzymający w napięciu.

- Chcemy pogłębić i nieco skomplikować relacje naszych bohaterów. Zamknięta szkoła daje nam sporo możliwości fabularnych - wyznał Al Gough w rozmowie z "The Hollywood Reporter". Następnie dodał - "Wednesday" to serial o kobiecej przyjaźni, którą pokazujemy na przykładzie Wednesday i Enid. Wiemy, że widzowie bardzo polubili te postacie i identyfikują się z nimi, to dla nas duże wyróżnienie i pole do popisu. Skoro Wednesday doświadczyła już prawdziwej przyjaźni i dała się przytulić to sprawdźmy co zrobi z tym dalej. To będzie pomost pomiędzy pierwszym a drugim sezonem.

By tego było mało, możemy również liczyć także na rozszerzenie wątku relacji pomiędzy Wednesday, a jej matką - Morticią.

©Netflix/Courtesy Everett Collection

Zobacz także: "Wednesday": Gwiazda serialu nalegała na usunięcie jednej sceny. Była aż tak kontrowersyjna?!

Al Gough i Miles Millar podkreślają, że od zawsze byli zafascynowani "Rodziną Addamsów", a szczególnie niezwykle złożoną postacią Wednesday, która stała się inspiracją do stworzenia serialu, który ukazuje, że "inność" potrafi być prawdziwą zaletą.

- Udało nam się znaleźć nastoletnią postać, która jest tak wyjątkowa, pewna siebie, inteligentna, dziwna i nie przeprasza za to jaka jest. Wednesday jest jaka jest i dobrze się z tym czuje. To może być inspiracją dla innych nastolatków. Miło jest słyszeć, kiedy nasze córki rozmawiają w taki sposób o tej postaci ze swoimi koleżankami ze szkoły. Mimo całej mroczności, Wednesday w środku jest bardzo pozytywną dziewczyną – podkreśla Miles Millar w "The Hollywood Reporter".

"Wednesday": kiedy drugi sezon serialu?

Jak dotąd Netflix jednoznacznie nie potwierdził, jak i nie zaprzeczył, że 2. sezon "Wednesday" pojawi się na platformie streamingowej. Wiadomo jednak, że powstanie kontynuacja przygód mrocznej córki Morticii i Gomeza Addamsówm której premiera zaplanowana jest na 2023 rok.

Zobacz także

Będziecie oglądać?

Reklama

Zobacz także: "Wednesday" wzbudza kolejne kontrowersje. Tego nie wiedzieliście o kultowej scenie tańca

Mat. prasowe Netflix

©Netflix/Courtesy Everett Collection