Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela już wkrótce zostaną rodzicami. Para zdradziła płeć dziecka i już wiadomo, że na świat przyjdzie córeczka. Gwiazda na zdjęciach, które publikuje w mediach społecznościowych, chwali się coraz większym brzuszkiem, stąd wiadomo, że poród już niedługo! Tego samego zdania są fanki aktorki, które dopytują ją o termin porodu! Co na to Agnieszka Kaczorowska? Kiedy Agnieszka Kaczorowska zostanie mamą? To pytanie pojawia się najczęściej pod każdym zdjęciem aktorki umieszczonym na Instagramie. Fanki gwiazdy są ciekawe, w którym miesiącu ciąży jest Agnieszka Kaczorowska i na kiedy jest przewidziany termin porodu. W którym miesiącu jest Pani? 👍mozna wiedzieć kiedy termin Aga na kiedy masz termin ? Gwiazda nie odniosła się do tych pytań, ale na zabawnym filmie, który opublikowała widać, że jej brzuszek jest już ogromny. A to oznacza, że to już końcówka ciąży i w krótce zostanie mamą . Agnieszka Kaczorowska o swojej ciąży... Tancerka w czasie ciąży zaczęła angażować się w różnego rodzaju akcje dla przyszłych mam i nawet założyła kanał w serwisie YouTube, w którym opowiada o wszelkich sprawach związanych z ciążą. Mimo że początki ciąży były dla niej ciężkie, co sama przyznała w wywiadzie dla "Vivy", nadal stara się być aktywna i często pojawia się na różnego rodzaju premierach zaskakując doskonałymi stylizacjami ciążowymi! (...) był bardzo trudny, nie miałam siły, były okropne mdłości. Przez te pierwsze trzy miesiące bywało, że łzy mi się cisnęły do oczu, mówiłam: “Nie dam rady, w co ja się wpakowałam. Tak bardzo chcę mieć dziecko, ale nic nie jestem w stanie zrobić, żeby się lepiej poczuć”. Przelewałam się przez ręce. -powiedziała w wywiadzie z magazynem...