Kreacja od Zienia, Maciejak, Baczyńskiej czy może Versace? Od Bohoboco czy La Manii? Nieważne, liczy się efekt. Biały garnitur tej ostatniej marki (jego właścicielką jest Hanna Lis) to kwintesencja wyrafinowanej prostoty. Podobnie swobodny garnitur MaxMary (ma go na sobie Grażyna Torbicka). Gotycka czarna suknia od Zienia (ozdoba w szafie Mariny) to 100 procent kobiecości. To samo powiemy o srebrzystej kreacji (vide Natasza Urbańska) od Baczyńskiej. Fioletowe cekinowe cudo (w posiadaniu Magdaleny Mielcarz) od Agnieszki Maciejak zapiera dech. Wszystkim szczęśliwym posiadaczkom gratulujemy stylu i modowego wyczucia.