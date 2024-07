Julia Roberts świętuje 48. urodziny! Gwiazda "Pretty Woman" czy "Notting Hill" to idolką kobiet na całym świecie - osiągnęła wielki sukces, a do tego jest piękna i zdolna. Julia ma na swoim koncie Oscara za rolę w kultowym filmie "Erin Brockovich", ale największą popularność przyniosły jej role w filmach: "Pretty Woman" czy "Notting Hill". Uwierzycie, że Julia wcieliła się w rolę prostytutki Vivian w "Pretty Woman" już 25 lat temu?

Reklama

Od tamtej pory Julia była skazana na sukces - jej filmy były kinowymi hitami, zagrała też u boku Meryl Streep w filmie "Sierpień w hrabstwie Osage", za rolę dostała nominację do Oscara. Czy tak dobrze układa jej się też w życiu prywatnym? Od kilku miesięcy mówi się, że jej związek przeżywa kryzys. Przypominamy, że Julia w 2002 wyszła za mąż za operatora kamery Danny'ego Modera.

Na urodziny gwiazd często pokazujemy wam, jak zmieniały się one przez lata. Z Julią Roberts mieliśmy problem - ona się nie zmienia i nie starzeje! Was zachęcamy do zagłosowania w naszej sondzie! Za rolę w jakimi filmie pokochaliście Julię Roberts?

Zobacz także

ZOBACZ: Julia Roberts w drodze do telewizji. Postarzyła się stylizacją? [PAPARAZZI]

"Pretty Woman":

"Notting Hill":

Julia Roberts i Richard Gere na planie "Pretty Woman"

Julia Roberts i Hugh Grant na planie "Notting Hill"