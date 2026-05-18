W niedzielne popołudnie Alicja Szemplińska wróciła z Wiednia, gdzie odbywała się Eurowizja 2026. Na Lotnisku Chopina w Warszawie czekali na nią fani i dziennikarze, a nagrania z jej przylotu szybko zaczęły krążyć w sieci. Były wiwaty, kwiaty i drobne upominki - dokładnie takie powitanie, które mówi: Polska dziękuje za spektakularne występy i fantastyczny wynik na Eurowizji.

Na przyloty na Lotnisku Chopina nie zawsze przychodzi się po emocje, ale tym razem było inaczej. Gdy Szemplińska pojawiła się w hali, zrobiło się głośno: tłum fanów zareagował natychmiast, a obok nich pojawili się również przedstawiciele mediów.

To powitanie miało też swój „internetowy” wymiar. W mediach społecznościowych pojawiły się relacje pokazujące momenty z przylotu. Swoje materiały udostępniali m.in. twórcy związani z Dziennikiem Eurowizyjnym, którzy transmitowali powrót na Instagramie. W obiegu były też nagrania TVP, która towarzyszyła artystce podczas całego konkursu. Efekt? Jedno wydarzenie w Warszawie, a wrażenie jak po dużej premierze.

W nagraniach widać, że na miejscu nie zabrakło gestów wsparcia i podziękowań dla Alicji - wręczano kwiaty i prezenty, a wokół unosiła się atmosfera ogromnej dumy z tego, jak reprezentowała nas Szemplińska na Eurowizji. Dla artystki to symboliczna klamra: sobotni występ na wielkiej scenie, a dzień później bezpośrednie spotkanie z tymi, którzy kibicowali jej od początku.

Alicja Szemplińska zostawiła po sobie w Wiedniu konkret. W sobotni wieczór wystąpiła na eurowizyjnej scenie z utworem „Pray”, a jej show uzupełnili tancerze. To był występ doskonale dopracowany i głośno komentowany jeszcze zanim lotniskowe drzwi się otworzyły.

W ostatecznym rozrachunku reprezentantka Polski zajęła 12. miejsce. Zwycięstwo Eurowizji 2026 trafiło natomiast do Dary z Bułgarii. I choć konkurs ma tylko jednego triumfatora, to w powrotach do kraju często wygrywają emocje - a te, jak pokazała Warszawa, były po stronie Alicji.

Fot. Adam Burakowski/East News

