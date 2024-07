Już w piątek rusza pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", który jest najbardziej wyczekiwaną premierą telewizyjną tej wiosny. Show wraca na antenę po dwóch latach i serii zmian. Nowi jurorzy, nowi prowadzący, nowa scenografia, a nawet nowe logo - Polsat wszelkimi sposobami chce przyciągnąć do siebie jak najwięcej widzów. Jak na razie produkcje stacji jak np. "Must Be the Music" zyskują największą oglądalność w swoim paśmie. Jednak to uczestnicy wzbudzają najwięcej emocji. Już dziś typowani są zwycięzcy odcinka według bukmacherów.

Najmniej zarobimy obstawiając triumf Anety Zając. Za każdą postawioną na nią 1 złotówkę zarobimy tylko 4 złote. Podobnie sprawa wygląda w przypadku ewentualnego zwycięstwa Natalii Siwiec i Joanny Moro (5 złotych). Najwięcej obłowimy się w przypadku wygranej Violi Arlak (aż 30 złotych!) i Jacka Lenartowicz (20 złotych). Co ciekawe, bukmacherzy nie dają żadnych szans na zwycięstwo młodziutkiemu Dawidowi Kwiatkowskiemu (15 złotych), który wygrywa w naszym sondażu, wyprzedzając Anetę Zając i Natalię Siwiec.

Jesteście zaskoczeni wynikami?

