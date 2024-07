Wiosna w telewizji to czas premier największych show telewizyjnych. W zeszłym tygodniu na antenę wróciły aż trzy: "X-Factor", "Must be the music" oraz "The Voice of Poland". Na TVN zadebiutował również serial "Sama słodycz" oraz najgorętsza produkcja sezonu, czyli "Project Runway". Żaden z programów nie dał rady pokonać oglądalnością "Rancza" na TVP1.

Każda ze stacji telewizyjnych pragnie przyciągnąć do siebie jak najwięcej widzów, przez co prześciga się w pomysłach m.in. na najlepsze spoty reklamowe. Jak podaje Nielsen Audience Measurement największy sukces odniósł w miniony weekend serial o mieszkańcach Wilkowyj, który obejrzało w niedzielę ponad 6 mln widzów! W tym samym czasie na antenie Polsatu emitowane było show "Must be the music", które przyciągnęło ponad 2,55 mln widzów. I to właśnie program Polsatu cieszył się największą popularnością jeśli chodzi o muzyczne widowiska, pokonując "X- Factor" z oglądalnością na poziome 2,48 mln widzów oraz "The Voice" - 2,37 mln widzów.

Nieco słabiej wypadły nowości TVN - serial "Sama słodycz" z Piotrem Adamczykiem w roli głównej obejrzało ponad półtora miliona widzów. Większym zainteresowaniem cieszył się "Project Runway" m.in. z Anją Rubik i Joanną Przetakiewicz - z wynikiem 1,6 mln. Dużym powodzeniem mogą się pochwalić "Lekarze" (TVN) i "Komisarz Alex" (TVP 1), gdzie oglądalność obu z nich przekroczyła próg 2,5 mln.

Już w tym tygodniu debiut "Tańca z Gwiazdami" i "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Czy któreś z show zdeklasuje pozostałe?