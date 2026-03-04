Konrad Skolimowski, znany szerzej jako Skolim, gwiazda disco polo i przedsiębiorca, właśnie podjął szokującą decyzję. Jego stacja benzynowa w Czeremsze na Podlasiu od początku była synonimem konkurencyjnych cen, przyciągając tłumy kierowców. Jednak bieżąca sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie, a szczególnie niepokój związany z Iranem, skłoniła właściciela do wprowadzenia drastycznych ograniczeń. Na swoim Instagramie opublikował informacyjny wpis w tej sprawie.

Skolim wprowadza ograniczenia paliwa. Kogo dotyczą limity?

Skolim od dłuższego czasu łączy muzykę z zamiłowaniem do kolejnych biznesów. I choć to perfumy przynoszą Skolimowi największy dochód, to inne jego przedsięwzięcia cieszą się równie wielkim zainteresowaniem. Głośno jest m.in. o różowej stacji benzynowej muzyka, która teraz budzi jeszcze większe emocje.

Jak ogłosił w mediach społecznościowych Skolim, od teraz na jego stacji obowiązuje limit zakupu paliwa wynoszący 60 litrów na jednego klienta. Decyzja ta zaskoczyła wszystkich, bo dotyczy niemal każdego kierowcy samochodu osobowego korzystającego z usług popularnego artysty-biznesmena. To pierwszy taki przypadek w okolicy, kiedy w odpowiedzi na wydarzenia światowe lokalny przedsiębiorca decyduje się na tak zdecydowany krok.

Nie podnosimy Cen Paliw!Natomiast ze względu na Sytuację Polityczną w Iranie Dzisiaj i Jutro Limit w zakupie 60 litrów Dla Klienta, Nie Dotyczy samochodów ciężarowych oraz ciągników i maszyn rolniczych. Dziękujemy że wspieracie Polski Biznes wasz SKOLIM ogłosił we wpisie.

To oznacza, że kierowcy samochodów osobowych oraz drobnych pojazdów muszą dostosować się do nowych postanowień. Z ograniczeń wyłączeni są natomiast klienci prowadzący auta ciężarowe, rolnicy korzystający z ciągników czy maszyn, ci mogą tankować bez żadnych limitów. Nowe zasady wprowadzone przez Skolima są bezpośrednią reakcją na niepewną sytuację na światowym rynku paliw.

Najniższe ceny paliw w regionie. Stacja benzynowa Skolima robi furorę

Pomimo napięć na rynkach międzynarodowych, Skolim zdecydowanie zapowiedział, że nie będzie podwyższał cen paliw na swojej stacji. To kolejny zaskakujący ruch. Aktualne stawki na stacji Skolima w Czeremsze to: benzyna 95 – 5,29 zł za litr, gaz LPG – 2,49 zł za litr. Dla porównania, średnia cena benzyny w kraju sięga obecnie 6,07 zł za litr.

Taka polityka cenowa sprawia, że kierowcy z całego regionu tłumnie przyjeżdżają tankować do Czeremchy. Skolim skutecznie łączy działalność artystyczną z przedsiębiorczością, dbając o wizerunek i lojalność klientów.

