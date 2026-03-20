Skolim doskonale wie, jak wykorzystać swoją wciąż rosnącą popularność i przekuć ją w świetnie prosperujący biznes. Artystka nie tylko daje rekordowe ilości koncertów, gra w serialu, jest członkiem jury hitowego muzycznego show Polsatu "Disco Star", ale też jest prężnie działającym biznesmenem z własną stacją benzynową i nie tylko. Jak sam przyznaje, to właśnie sprzedaż perfum jest trzonem jego dochodów. I nic dziwnego, perfumy Skolima pachną zamknięta we flakonie letnia impreza, której nie da się zapomnieć.

Perfumy Skolima sprawiają, że trudno przejść obok nich obojętnie

W ciągu ostatnich lat Skolim wyrósł na jednego z największych gwiazdorów sceny dico polo młodego pokolenia. Pewny siebie, charyzmatyczny artysta swoimi skocznymi utworami porywa miliony, a jego piosenkę "Temperatura" zna chyba każdy. Czy tak samo będzie w przypadku zapachu sygnowanego przez muzyka o tej samej nazwie? Wiele na to wskazuje.

Choć 29-letni Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, może się pochwalić zawrotną ilością granych koncertów, ogromem sprzedanych płyt a także licznymi biznesami. W jego autorskim sklepie możemy kupić m.in. koszulki, klapki, galanterię skórzaną, walizki, etui na telefon, czapki, kubki czy skarpetki, to największe dochody Skolim ma ze sprzedaży perfum.

Największe pieniądze pochodzą z perfum. Temperatura, Palermo, Bebecita i to jest chyba taki największy hit - mówił niedawno Skolim w rozmowie z Plejadą.

Ten zapach od Skolima jest zarówno dla kobiet jak i mężczyzn

Jak się okazuje, jeden z zapachów promowanych przez Skolima już teraz został okrzyknięty przez jego fanów fenomenem na miarę kultowych arabskich perfum Khamrah od Lattafa, które pokochał cały świat. Zarówno Temperatura od Skolima jak i Khamrah Lattafa wpisują się w grupę zapachów zwanych gourmand fragrances, czyli takich, które pachną apetycznie, słodko niczym desery. Co więcej, są zmysłowe i na tyle uniwersalne, że świetnie sprawdzą się zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Kompozycja Temperatury od Skolima jest zbudowana warstwowo i ma wyraźnie "jadalny" kierunek, kojarzony z zapachami inspirowanymi słodkimi aromatami. Nuty otwarcia to kardamon, lawenda, jabłko i grejpfrut. Najpierw pojawia się lekka pikantność, potem miękkość, a na końcu owocowa świeżość. W sercu robi się bardziej korzennie i żywicznie dzięki połączeniu cynamonu, goździków i żywicy elemi. Bazę domykają wanilia, bursztyn, fasolka tonka i karmel, które odpowiadają za ciepłe, otulające wybrzmienie.

Ile kosztują perfumy od Skolima?

Dostępność Temperatury w dwóch pojemnościach od razu podpowiada, że zapach można przetestować w mniejszej wersji lub sięgnąć po większy flakon. W sklepie Skolim.pl 100 ml kosztuje 269 złotych, a 50 ml 179 złotych. W tej samej ofercie pojawiają się też inne propozycje zapachowe: Temperatura Night, opisywana jako bardziej esencjonalna, wieczorowa wersja, a także Bebecita i Palermo.

Perfumy Skolima Temperatura często są zestawiane z Khamrah Lattafa, który był mocno obecny w sezonowych rankingach top najlepszych zapachów minionych sezonów. Punktem wspólnymj jest bowiem unisexowy charakter oraz ciepłe, słodkie skojarzenia budowane m.in. przez karmel, a także akordy tonki, wanilii i cynamonu. W Temperaturze dodatkowo pojawia się jabłko i grejpfrut, które wprowadzają lżejszy, świeższy start. Dzięki temu zapach jest opisywany jako taki, który można nosić niezależnie od pory roku, również w cieplejszych miesiącach.

