W sieci zrobiło się gorąco po komunikacie Konrada „Skolima” Skolimowskiego. Artysta poinformował w mediach społecznościowych, że ktoś wykorzystał jego wizerunek oraz wizerunek jego babci w fałszywych materiałach promujących loterie i kasyna. Sprawa ma poważny wymiar, bo może prowadzić do wyłudzeń pieniędzy, a Skolim zapowiada zgłoszenie jej do odpowiednich organów.

Skolim padł ofiarą oszusta. Wydał pilne oświadczenie

Skolim przekazał, że do niego i jego zespołu dotarły informacje o materiałach, które podszywają się pod medialne przekazy i wykorzystują jego twarz oraz wizerunek babci. W tle pojawiają się treści sugerujące udział w loteriach i reklamach kasyn. Według artysty to nie niewinny żart z Internetu, tylko ryzyko realnego oszustwa. Wątek babci dodatkowo podkręca emocje. Skolim jasno dał do zrozumienia, że to manipulacja, a cały mechanizm ma wprowadzić ludzi w błąd.

Dotarły do mnie i Skolimowego teamu informacje o fałszywych materiałach medialnych, w których wykorzystano wizerunek mój i Mojej Babci. Niestety, ten proceder niesie za sobą ryzyko oszustwa i wyłudzenia pieniędzy napisał w oświadczeniu na Instagramie.

Skolim apeluje do fanów o ostrożność. Zgłosi sprawę na policję

Skolim zaapelował do fanów o konkretne działania, które mają uciąć temat na starcie. Po pierwsze: nie klikać w podejrzane linki. Po drugie: nie przekazywać żadnych wrażliwych danych. Po trzecie: nie wysyłać pieniędzy komukolwiek, kto w mediach społecznościowych podszywa się pod niego, jego bliskich współpracowników albo członków rodziny.

Gwiazdor zapowiedział też, że sprawa ma zostać zgłoszona do właściwych organów, a on sam chce podjąć zdecydowane kroki prawne. Jednocześnie podkreśla, że aktywnie zgłasza konta podszywające się pod niego i prosi, by fani robili to samo. W praktyce takie zgłoszenia bywają jedynym sposobem, by ograniczyć zasięg fałszywych treści, zanim dotrą do kolejnych osób.

Sprawa zostanie zgłoszona do właściwych organów, aby zostały podjęte stanowcze kroki prawne. (...) Proszę, nie udzielajcie informacji o swoich wrażliwych danych, nie klikajcie w podejrzane linki, a tym bardziej nie wysyłajcie pieniędzy komukolwiek, kto za pomocą różnego rodzaju materiałów w mediach społecznościowych podaje się za mnie lub za moich bliskich współpracowników czy członków rodziny przekazał wokalista.

Jednocześnie bardzo mi przykro, jeśli ktoś uwierzył i padł ofiarą tego oszustwa dodał.

W komentarzach pod oświadczeniem pojawiło się sporo głosów od internautów, którzy przyznają, że widzieli już reklamy kasyn i loterii z jego wizerunkiem. Część osób wskazuje, że podobne materiały trafiają się coraz częściej.

