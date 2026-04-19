Skolim wrzucił do sieci ogłoszenie, które od razu przykuło uwagę osób śledzących kulisy branży. W facebookowej grupie "Modelki, influencerki, hostessy, współpraca" artysta zaprosił chętne do udziału w swoim nowym teledysku. Plan zdjęciowy ma ruszyć w maju 2026 r., a ekipa ma pracować zarówno w Polsce, jak i za granicą: w Gdańsku oraz w jednym z miast w Hiszpanii.

Skolim szuka dziewczyn do teledysku. Znamy stawkę i wymagania

W przypadku takich naborów najczęściej najwięcej emocji budzą konkrety, więc Skolim nie zostawił pola do domysłów. W ogłoszeniu podał wynagrodzenie: 1 tys. złotych "po planie". Z treści wynika, że chodzi o kwotę wypłacaną "na rękę", czyli netto. Równie precyzyjnie wygląda kwestia liczby miejsc. Artysta szuka ośmiu dziewczyn, co sugeruje, że to nie ma być epizod w tle, tylko wyraźny element koncepcji klipu.

W ogłoszeniu pojawiają się także podstawowe kryteria naboru. Skolim zaznaczył, że zależy mu na osobach uśmiechniętych i otwartych przed kamerą, a jednocześnie podkreślił różnorodność, pisząc o "różnych rodzajach urody". Wspomniał też, że mile widziane są "kształty latino", co bezpośrednio łączy się z założonym klimatem teledysku. Podany przedział wieku to 17–38 lat.

Szukamy ośmiu dziewczyn do teledysku latino. Ładne, uśmiechnięte dziewczyny, różne rodzaje urody. Kształty latino mile widziane. 17-38 lat czytamy w ogłoszeniu, które pojawiło się na jednej z grup na Facebooku.

Skolim chce nagrać klip za granicą.

Nowy projekt ma iść w kierunku latino i właśnie pod ten klimat dopasowane są zarówno założenia, jak i lokacje. Po jednej stronie jest Gdańsk, czyli mocny, rozpoznawalny punkt na mapie polskich planów zdjęciowych. Po drugiej Hiszpania, a więc wyjazdowa część realizacji, która naturalnie podkręca atmosferę całego przedsięwzięcia.

Co ważne, Skolim nie wskazał konkretnego hiszpańskiego miasta, ale jasno zapowiedział, że zdjęcia będą kręcone w jednym z nich. W praktyce oznacza to, że w tym projekcie pojawia się nie tylko polska sceneria, lecz także zagraniczny kontekst, który zwykle kojarzy się z większą produkcją i wyższym rozmachem.

Ogłoszenie pojawia się w momencie, gdy Skolim jest świeżo po premierze klipu do „Niewinnej”, nagranej wspólnie z Blanką Stajkow. To nie jest więc pojedynczy zryw, tylko kolejny krok w serii działań, które mają utrzymać jego tempo i widoczność.

