Budda został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji w poniedziałkowy poranek 14 października. To wielki szok dla wszystkich fanów youtubera, który zaledwie kilkanaście godzin wcześniej informował o zakończeniu działalności w sieci. Teraz na jaw wyszły też zarobki 25-latka i okazuje się, że był on na czele najbogatszych youtuberów. To astronomiczne kwoty!

Ile Budda naprawdę zarabiał w rok? Padły astronomiczne kwoty

Takiej afery nikt się nie spodziewał. Youtuber Budda został zatrzymany i jak informuje RMF FM jeszcze tego samego dnia miał usłyszeć zarzuty, o których można przeczytać w oficjalnym oświadczeniu CBŚP, z którego wynika, że sprawa dotyczy "grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem oraz loteriami internetowymi". Co więcej, w sieci krąży krótki filmik sprzed hotelu, na którym widać jak odholowywane jest auto youtubera, a do zatrzymania miało dojść w jednym z warszawskich hoteli. Budda przez swoich fanów był znany nie tylko jako fan motoryzacji, ale również jako osoba aktywnie wspierająca akcje charytatywne, na które przeznaczał ogromne kwoty, a także jako właściciel marki odzieżowej, marki napojów energetycznych oraz właściciel toru kartingowego pod Krakowem. Okazuje się, że wszystkie te źródła przynosiły mu milionowe zyski.

Jak informuje "Business Insider" i Money.pl roczne zarobki Buddy mogły wynosić nawet 15 milionów złotych. Sam Kamil L. ujawnił, że w 2022 roku z reklam osiągnął dochód 661 tys. zł na jednej tylko platformie. Z kolei Radio Eska w 2023 roku informowało, że Budda może zarabiać nawet do 120 tys. zł miesięcznie tylko z samych reklam w serwisie YouTube.

Łączna kwota jego zarobków może wynosić nawet 15 mln zł rocznie z działalności na YouTube. Niestety, nie ma publicznie dostępnych informacji pokazujących jego zarobki z innych biznesów czytamy w serwisie 'Business Insider'

Konkursy i loterie Buddy cieszyły się ogromną popularnością. Jeden z youtuberów wyznał podczas streamu, że w grę wchodziły astronomiczne kwoty. Co więcej, loterie przynosiły o wiele większe zyski niż zwykłe filmy, dlatego miało ich być mniej w ostatnim:

Miał taką jedną loterię, która poszła wybitnie dobrze, chyba ostatnia. (...) Tam były absurdalne pieniądze. (...) Buddzie nie chce się filmów nagrywać, bo zarabia dużo mniej niż na loteriach. Ja to rozumiem, jeżeli zarobił dziesiątki milionów organizując loterię, to nie chce mu się nagrywać filmów, jak z nich zarobi, powiedzmy 300 tys. zł miesięcznie mówił Rafał 'Takefun' Górniak na streamie.

Jak informują media majątek Buddy został już zabezpieczony, a wraz z youtuberem zatrzymanych zostało 9 innych osób. Według RMF FM razem z Buddą zatrzymana została jego partnerka, która w sieci nazywa siebie "Grażynką".

