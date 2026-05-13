Alicja Szemplińska dopięła swego i zobaczymy ją w wielkim finale Eurowizji 2026. Tuż po ogłoszeniu wyników półfinału artystka pojawiła się przed kamerami TVP, która relacjonuje konkurs na miejscu w Wiedniu. Zobaczcie, co przekazała.

Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska zabrała głos po półfinale

Awans do finału to dla Alicji Szemplińskiej nie tylko kolejny punkt w konkursowym kalendarzu, ale też symboliczna nagroda za długie przygotowania. W rozmowie z TVP po półfinale nie kryła radości i ulgi, dając do zrozumienia, że ten etap był dla niej intensywny i wymagający. Jednocześnie od razu ustawiła poprzeczkę wyżej: finał ma być mocniejszy, a cały zespół chce pokazać jeszcze więcej niż w półfinale.

Zrobiliśmy to! Naprawdę to zrobiliśmy! Tyle ciężkiej pracy, tyle przygotowań i w końcu to mamy. Dziękuję wszystkim, wszystkim za wsparcie i za głosy, całej Polonii która dzielnie wspierała mnie przez cały ten okres do dzisiaj. To nie koniec starań - przed nami finał, w którym damy z siebie jeszcze więcej! cieszyła się w rozmowie z TVP.

Eurowizja 2026: Występ Alicji Szemplińskiej w półfinale

Występ Alicji Szemplińskiej w półfinale Eurowizji z pewnością będzie zapamiętany. Artystka zaprezentowała show do utworu „Pray”. Na scenie towarzyszyli jej tancerze, a całość była pomyślana tak, by utrzymać tempo i energię od pierwszych sekund. Występ przyciągał uwagę nie tylko samą piosenką, ale też rozwiązaniami scenicznymi.

Wyraźnie zaznaczyły się dwa elementy, o których mówiło się najczęściej: stylizacja oraz pochyła platforma, po której artystka wraz z tancerzami przemieszczali się w trakcie numeru. Po półfinale jest jasne jedno: Alicja Szemplińska wchodzi do finału. Teraz wszystko rozegra się na największej scenie konkursu: jedno wykonanie, jeden wieczór i ogromna uwaga widzów. Będziemy trzymać kciuki!

fot. Alma Bengtsson EBU