Przypomnijmy, że Bogdan Trojanek, dziadek ukochanego Viki Gabor - Giovanniego - jako pierwszy ogłosił ślub pary według romskiej tradycji w poście na Facebooku. Napisał:

Viki Gabor i mój wnuczek Giovanni pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie. Od dziś mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie - pisał wówczas Bogdan Trojanek

Informacja ta wywołała ogromne poruszenie wśród opinii publicznej i od kilku dni zdominowała też media show biznesowe. Nic więc dziwnego, że o komentarz w tej sprawie poproszono już kilka znanych gwiazd. Tym razem wypowiedział się Piotr Kupicha.

Piotr Kupicha o "ślubie" Viki Gabor. "Może trochę za wcześnie"

W związku z szerokim zainteresowaniem opinii publicznej sprawą, o komentarz zapytano również Piotra Kupichę, muzyka znanego z zespołu Feel. Artysta był jedną z gwiazd Sylwestra TVP, na którym występowała też Viki Gabor. Wokalista w rozmowie z "Faktem" złożył swojej młodszej koleżance po fachu szczere gratulacje.

To gratki, naprawdę gratuluję. Niech jej życie będzie lekkie, niech płynie, niech się bawi, niech się kochają. Wszystkiego dobrego dla ciebie, Wikusia - powiedział

Kiedy dziennikarz zaczął dopytywać, czy ślub jednak nie odbył się zbyt wcześnie (w końcu Viki Gabor ma dopiero 18 lat), wówczas wokalista odpowiedział.

No, może trochę za wcześnie, ale to jest jej życie. Okej, Viki, spoko - dodał Piotr Kupicha

Co dalej? Formalna przyszłość związku Viki Gabor i Giovanniego

W tym miejscu warto wspomnieć, że ceremonia zaślubin Viki Gabor i Giovanniego została przeprowadzona według tradycji romskiej, a to oznacza, że nie ma formalnego znaczenia w kontekście polskiego prawa. Jeśli para zdecyduje się na sformalizowanie swojego związku, będzie musiała zawrzeć związek cywilny lub kościelny.

Na razie nie wiadomo, czy Viki Gabor i Giovanni planują w najbliższej przyszłości kolejne kroki w tym kierunku. W kontekście kultury romskiej takie ceremonie mają jednak ogromne znaczenie i są uważane za pełnoprawne zaślubiny w społeczności.

