Viki Gabor w lipcu tego roku świętowała swoje 18. urodziny! Niedługo potem dowiedzieliśmy się, że młoda wokalistka nabyła swój pierwszy własny dom. To wielki krok w jej życiu, który z pewnością pomoże jej wkroczyć na nowy etap. Czyżby Viki postanowiła iść jeszcze dalej i właśnie zawarła związek małżeński? W sieci pojawiło się nieoczekiwane nagranie!

Viki Gabor wzięła cygański ślub

Bogdan Trojanek – lider wielopokoleniowego romskiego zespołu muzycznego - opublikował w sieci film, w którym poinformował z dumą, że jego wnuk Giovanni i Viki Gabor wzięli cygański ślub! Rzekomy wybranek artystki nie był dotychczas postacią medialną, jednak za sprawą informacji o ślubie z popularną piosenkarką zyskał natychmiastowy rozgłos.

Do tej pory w mediach sama Viki milczała na temat swojego życia uczuciowego i nic nie wskazywało na to, jakoby jej serce miało być zajęte. Jak dowiadujemy się z materiału, ceremonia odbyła się w Krakowie i została przeprowadzona zgodnie z tradycją romską. Ślub, o którym opowiedział Bogdan Trojanek, odbył się w atmosferze zgodnej z obyczajami romskimi.

Tak miało być i tak się stało. Chciałem pastwo poinformować, że jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Czekajcie na cygańskie, piękne wesele

Czy ślub Viki Gabor ma moc prawną?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, ślub zawarty wyłącznie według tradycji romskiej nie ma mocy prawnej. Taka ceremonia, choć ważna w obrębie społeczności romskiej, nie jest rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego, co oznacza, że para nie jest uznawana za małżeństwo w świetle polskiego prawa. Aby ślub mógł zostać prawnie uznany, konieczne jest przeprowadzenie oficjalnej procedury w urzędzie.

Sama artystka nie odniosła się bezpośrednio do informacji o ślubie, a kilka godzin po publikacji nagrania opublikowała jedynie na Instagramie wpis promujący jej sklep z gadżetami dla fanów. Post uzupełniła fragmentem swojej piosenki, w którym można usłyszeć słowa: „Dzisiaj jestem tam, gdzie wzrok twój nigdy nie dosięgnie. To mój miły gest, dzisiaj jesteś dla mnie tylko tłem. Już nie patrzę w tył, nie cofam się i płynę. Co się stało mi? Nie, przecież nic na siłę”.

