Edyta Górniak była jedną z gwiazd podczas wieczoru „Sylwestrowej Mocy Przebojów” w Polsacie. Publiczność zebrana w Toruniu oraz miliony widzów przed telewizorami byli świadkami spektakularnej metamorfozy jednej z największych polskich gwiazd muzycznych. Ten look zaskoczył i zachwycił wszystkich!

Zaskakująca przemiana Edyty Górniak podczas „Sylwestrowej Mocy Przebojów”

Edyta Górniak, jest znana ze zmian wizerunku i scenicznej charyzmy, ale tym razem zaprezentowała się w całkowicie nowej odsłonie. Na sylwestrową scenę wkroczyła z burzą loków, starannie wycieniowaną grzywką oraz w spektakularnej stylizacji, czyli czarnej sukni mini z narzuconym białym płaszczem z szerokimi rękawami oraz mocnym wcięciem w talii. To zestawienie dało efekt, który optycznie wyszczuplił sylwetkę.

Zmiana fryzury Edyty Górniak nie była tylko kosmetycznym zabiegiem, ale spektakularną metamorfozą. Burza loków i grzywka dodały jej młodzieńczej świeżości, a cała stylizacja podkreśliła pewność siebie. Widzowie, zarówno ci obecni na rynku w Toruniu, jak i przed telewizorami, nie kryli zachwytu, a w sieci pojawiło się setki komplementów.

Stylizacja Edyty Górniak inspirowana Kylie Minogue podbiła Sylwestra

Podczas sylwestrowej imprezy nie tylko fryzura i strój Edyty Górniak przykuły uwagę. Wygląda na to, że gwiazda nie tylko zaśpiewała na scenie przebój Kylie Minogue „Can’t Get You Out of My Head”, ale i mocno zainspirowała się wizerunkiem australijskiej gwiazdy. Biała peleryna przypominająca oryginalny kostium Minogue oraz prawdziwe show na scenie sprawły, że o tym występie Edyty Górniak długo będzie głośno!

