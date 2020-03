Szukasz sukienki idealnej na wiosnę 2020, ale nie chcesz wydać na nią fortuny? Mamy dla ciebie ideał - znajdziecie go w Lidlu! Piękna sukienka o długości maxi w kolorze pudrowego różu w kwiecisty wzór to perfekcyjna propozycja dla każdej z nas. Wygląda niezwykle stylowo - na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to model z najnowszej kolekcji na wiosnę z Zary! Sukienka kosztuje zaledwie 65 złotych. Zobaczcie, jak wygląda!

Sukienka na wiosnę 2020 - trendy wiosna i lato

Pudrowy róż, piękny kwiecisty wzór i oczywiście falbany - taka mieszanka to przepis na sukienkę idealną na wiosnę i lato 2020. Naszym zdaniem, ta sukienka sprawdzi się tak naprawdę podczas wielu okoliczności - możecie założyć ją na wielkanocne śniadanie, pierwszą komunię świętą czy romantyczną randkę z ukochanym. Wiosną możecie ją nosić wiosną w połączeniu z ramoneską, a latem ta sukienka nie będzie potrzebować żadnych dodatków oprócz najmodniejszych sandałków - płaskich lub na koturnie.

Sukienka w kolorze pudrowego różu w piękne róże to ideał na wiosnę 2020. Spójrzcie na przepiękny dekolt!

Lidl

Ta sukienka z Lidla jest przepiękna - kosztuje zaledwie 65 złotych i jest dostępna w sklepie stacjonarnym, jak i w sklepie internetowym Lidla.