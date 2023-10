Wiosną najczęściej kochamy nosić sukienki, ale w tym sezonie zdecydowanie rządzą te w kwiatowe wzory! To prawdziwy must-have sezonu wiosna-lato 2020! Wystarczy spojrzeć na Instagram, ten model z popularnej sieciówki H&M robi prawdziwą furorę i podbił serce wszystkich Instagramerek. Mamy dobrą wiadomość - teraz kupicie go za grosze na przecenie w ulubionej sieciówce gwiazd!

Najmodniejsza sukienka na wiosnę 2020

Duże kwiaty i drobne łączki to jeden z najbardziej pożądanych wzorów sezonu 2020! Kwieciste łąki rządzą przez całą wiosnę i na sukienkach kwitną, aż do lata! Kochają je takie gwiazdy jak: Paulina Sykut-Jeżyna, Katarzyna Cichopek czy Joanna Koroniewska, a wszystkie popularne Instagramerki nie wyobrażają sobie bez nich najlepszych stylizacji! W popularnych sieciówkach takich jak H&M, Zara czy Reserved jest cała masa wzorów, kolorów i długości od: mini, midi do maxi. Jaką wybrać, aby wyglądać stylowo? Zobaczcie na co stawiają Instagramerki!

Instagramerki na całym świecie zakochały się w tym modelu sukienki z H&M. Każda nosi go na swój ulubiony sposób! A prawda jest taka, że pasuje do niej dosłownie wszystko - klapki, kozaki, kowbojki czy sportowe sneakersy.

Nie ma się co dziwić - ten fason jest ultra wygodny, maskuje niedoskonałości figury i sprawdzi się na wiele okazji! Zobaczcie, o który model chodzi.

Mat. prasowe

Długa, zwiewna z małą stójką i falbanami prezentuje się niezwykle stylowo - to prawdziwy hit wiosny 2020! Teraz kupicie ją w sklepie internetowym H&M na pierwszych przecenach. Obecnie kosztuje 89,99 zł (przeceniona ze 149,99 zł). Jak wam się podoba, skusicie się na taki fason sukienki tej wiosny? Bo my na pewno tak!