Trendy wiosna i lato 2020. Oto 10 najmodniejszych par sandałków, których nie zdejmiesz aż do jesieni

Szukasz już powoli sandałków na zbliżające się coraz szybciej cieplejsze dni? Bardzo dobrze! Intensywne kolory, duża różnorodność wzorów i modne detale. To właśnie na tych trzech punktach powinnaś się skupić, kiedy będziesz wybierać idealne sandałki na wiosnę i lato 2020. Najmodniejsze będą błyszczące szpilki, sandały na platformie i modele z paseczkami. Brzmi odważnie? Zdecydowanie tak! Ale to właśnie wiosna jest idealnym momentem na poeksperymentowanie z kolorami, wzorami i odważnymi detalami. Kiedy, jak nie teraz? Zobacz 10 najpiękniejszych par sandałków - ceny zaczynają się już od 89 złotych.

1. Zdecydowanie modne będą błyszczące sandałki na obcasie - te w kolorze niebieskim kupicie na stronie Deichmanna. Kosztują 139,99 zł.

2. Zakochaliśmy się w tych sandałkach! Wyglądają jak pianki Marshmallows! Camper, 569 złotych.

3. Odważne pomarańczowe sandałki na szpilce to kolejna opcja. Zwróćcie uwagę na kwadratowy nosek - projektanci przekonują, że kwadratowe noski to totalny must have na wiosnę i lato 2020. Kosztują 99,99 zł.

4. Numer cztery to totalnie odjechane sandały Buffalo, 649 złotych.

5. Kolejna opcja to sandałki dla kobiet, które nie czują się dobrze w butach na obcasie. Ma być różowo i błyszcząco! Te sandałki kosztują 119,99 zł.

6. Piękne wrzosowe sandały to propozycja od Quazi, 299 złotych.

7. A co powiesz na totalnie odjechane sandałki na platformie? Utrzymane w klimatach hippie to totalny odlot! Ten model kupicie za 139,99 zł.

8. A co powiecie na plecione sandałki od Deezee? 89,99 złotych.

9. Nasze serce skradły też te plecionki z Deezee. Kosztują tyle samo - 89,99 złotych.

10. Na koniec miętowe sandałki również na platformie, nieco niższej. My musimy przyznać, że te model jest zdecydowanie naszym ulubionym! Spójrzcie na ten kolor! Będą wasze już za 139,99 zł.