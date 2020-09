Moda jesień 2020. Te 7 par butów z H&M, Zara, Reserved, CCC od 79 zł będziesz nosić w tym sezonie

Większość sieciówek takich jak H&M, Reserved, Zara, Mohito czy CCC przedstawiły już część swoich kolekcji jesienno-zimowych. Jeśli udało ci się już znaleźć idealny płaszcz na jesień, torebkę zgodną z trendami i najlepszy model jeansów, przyszedł czas na buty. Na jaki model butów powinnaś zdecydować się tej jesieni? Projektanci są zgodni z pewnością do jednego - w tym roku stawiamy na klasykę i stonowane kolory. Na ulicach będą rządzić oczywiście czernie, brązy, beże, zgaszone zielenie. To właśnie kolory ziemi powinny zwrócić twoją uwagę podczas poszukiwania butów na sezon jesień-zima 2020/2021. Kiedy temperatura nie będzie spadać jeszcze bardzo drastycznie, postaw na mokasyny lub lordsy zamiast balerinek, a kiedy zrobi się już nieco chłodniej, postaw na ciężkie bike boots w stylu modelu Monolith od Prady, beżowe kozaki w stylu Isabel Marant lub karmelowe botki, które obronią każdy look. Poniżej zobacz 7 propozycji par z sieciówek, takich jak H&M, Zara czy Reserved. Ceny zaczynają się już od 79 złotych - zdecydowanie warto w nie zainwestować!

1. Kiedy temperatura nie spada jeszcze drastycznie, jesienią postaw na mokasyny. To zdecydowanie lepsza propozycja od balerinek, które mogą wydawać się zbyt dziecinne. Mokasyny to propozycja dla kobiet, które chcą wprowadzić do swojego looku więcej elegancji.

Propozycja mokasynów z H&M to idealny zamiennik. Kosztują zaledwie 79 złotych, a wyglądają o wiele drożej.

2. Ciężkie, czarne, przypominające glany. Oto propozycja botków idealnych od Prady na sezon jesień-zima 2020/2021. Model Monolith z uroczymi sakiewkami, który widzicie poniżej, kosztuje niestety 5300 złotych. W sieciówkach znajdziesz podobne modele nawet 50 razy tańsze!

Podobny model ciężkich botków na traktorze znaleźliśmy w Zarze - kosztują 359 złotych.

3. Skórzane kozaki na obcasie w kolorze beżowym z Zary to kolejna propozycja, obok której nie przejdziesz obojętnie. Kozaki są widocznie inspirowane jednym z kultowych modeli wysokich kozaków od Isabel Marant.

Propozycja z Zary to wydatek 399 złotych.

4. Propozycja numer cztery to piękne czółenka. W ofercie marki Baldowski znaleźliśmy prawdziwe cudo! Model w niebiesko-białym kolorze z odkrytą piętą to strzał w dziesiątkę, jeśli jesteś pewną siebie kobietą. Kosztują 530 złotych.

5. Brązowe botki z ukrytym 7-centymetrowym koturnem od Carinii to nasza następna propozycja Są dostępne w wielu kolorach, ale my polecamy wam zaprzyjaźnić się z tymi w kolorach typowo jesiennych - np. w brązie, karmelu czy beżu. Na eobuwie.pl możecie je kupić od 239 do 269 złotych, w zależności od tego na jaki kolor się zdecydujecie.

6. Jesienią nie musisz zapominać o najwygodniejszych butach świata, czyli o sneakersach. Klasyczna propozycja od Reserved w białym kolorze i z oryginalnym sznurowaniem to ideał na początek jesieni. Cena tego modelu to 159 złotych.

7. Czarne botki na szpilce z wycięciem z Reserved za 159 złotych to nasza ostatnia, i chyba najseksowniejsza, propozycja w całym zestawieniu! 8,5-centymetrowa szpilka, czarny kolor i wysmuklające wycięcie dodadzą twoim nogom minimum kilka centymetrów długości. Ten model maksymalnie wyszczupla nogi! Zdecydowanie polecamy!