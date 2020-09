Oto najmodniejsze jeansy na jesień 2020! Agnieszka Woźniak-Starak już ma ten model

Agnieszka Woźniak-Starak wraca do telewizji w wielkim stylu! Gwiazda, która przez ostatni rok zniknęła z polskiego show-biznesu, początkowo zdecydowała się na powrót do radia - prowadziła audycję "Life Balance" w newonce.radio. Teraz przyszedł czas na kolejny krok - Agnieszka wraca w wielkim stylu do telewizji - już niebawem zobaczymy ją w roli prowadzącej "Dzień Dobry TVN" razem z Ewą Drzyzgą. To będzie wystrzałowy duet!

Agnieszka w ostatnich dniach została przyłapana przez paparazzi, kiedy wychodziła ze studia na przecięciu ulicy Hożej i Marszałkowskiej. Gwiazda zachwyciła swoim lookiem. Woźniak-Starak zestawiła ze sobą jasne klasyczne jeansy z jasnobrzoskwiniową koszulą z koronkowymi rękawami. Całość uzupełniła odjechaną biżuterią, słomkową torebką z czarnymi frędzlami i wężowymi sandałkami na szpilce.

Czy w jej looku działo się za dużo? Oczywiście, że nie! Spójrzcie na zdjęcia poniżej i zwróćcie szczególnie uwagę na jej jeansy - ten klasyczny model to najbardziej pożądany fason tej jesieni!

Agnieszka Woźniak-Starak kocha modę i uwielbia z nią eksperymentować. Jej ostatni look z luźną koszulą z koronkowymi wstawkami i klasycznymi jeansami to strzał w dziesiątkę!

Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się na klasyczny model jeansów marki Ganni (ok. 900 zł). Najprostszy fason, proste nogawki i jasny kolor - to właśnie takie jeansy powinny znaleźć się w twojej szafie tej jesieni!

Patrząc na stylizację Agnieszki, warto również zwrócić uwagę na oryginalne dodatki. Słomkowa torba z czarnymi frędzlami to idealne połączenie letnich i jesiennych trendów. Plecionka przypomina nam wakacje, a frędzle idealnie wpisują się w jesienne trendy, które były mocno widoczne na pokazie na sezon jesień-zima 2020/2021 u Bottegi Venety.

Całość stylizacji Agnieszki Woźniak-Starak dopełniły piękne wężowe sandałki na szpilce.

Jak oceniacie look Agnieszki Woźniak-Starak z jasnymi jeansami w roli głównej? My jesteśmy zdecydowanie na tak!