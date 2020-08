Trendy jesień 2020. Oto 5 najmodniejszych torebek z wybiegów. Znaleźliśmy identyczne za ułamek ceny

Za nami pokazy na sezon jesień/zima 2020. Co będzie modne w tym sezonie? Na pierwszy ogień wzięliśmy dodatki - torebki! Nowa torebka to element obowiązkowy w naszej jesienno-zimowej garderobie. Jesienią i zimą zapominamy o delikatnych plecionkach, jaskrawych kolorach i pastelach. Czas uspokoić nasze stylizacje i postawić na kolory ziemi - ciepłe brązy, złamane czernie, odcienie beżu. Zobaczcie poniżej najpiękniejsze torebki z wybiegów Balmain, Bottega Veneta, Elisabetta Franchi czy Celine. Wiele modeli inspirowanych największymi projektantami już niebawem będziecie mogli znaleźć w sieciówkach, takich jak: H&M, Zara, Reserved czy Bershka. My tymczasem przejrzeliśmy już modele, które są dostępne online. Na który z nich się skusisz?

1. Jednym z największych hitów tej jesieni będzie ciemnobrązowa skóra. Na pokazie Balmain na sezon jesień/zima 2020 naszą uwagę przykuł skórzany brązowy plecak (zdjęcie po lewej stronie). Niezwykle uniwersalny, ale i wygodny. Plecak bardzo podobny, tylko w kolorze czarnym, ma w swojej ofercie Zofia Chylak (zdjęcie po prawej stronie). Plecak kosztuje „czarny błyszczący krokodyl” kosztuje 1490 złotych.

2. Frędzle, frędzle i jeszcze raz frędzle! Na pokazie na sezon jesień/zima 2020 Bottega Veneta zaprezentowała piękne plecione torebki z... frędzlami (zdjęcie po lewej stronie)! To znak, że frędzle wracają do łask, z czego bardzo się cieszymy! Po prawej stronie widzicie torebkę Gino Rossi w podobnym stylu - może być wasza za 399 złotych.

3. Nasz kolejny wybór padł na skórzaną torebkę bagietkę od Celine. Faktura skóry jest bardzo widoczna - model utrzymany w podobnym tonie udało nam się znaleźć wśród prawdziwych cudeniek marki Kulik. Torebka damska Half Moon marki Kulik kosztuje 570 złotych. Jest boska!

4. Piękna, mięciutka w dotyku kopertówka od Dolce & Gabbana to prawdziwy hit na jesień/zimę 2020! W połączeniu ze złotym łańcuszkiem wygląda jak doskonały dodatek luksusowej śnieżynki ;-) Doskonale wiemy, że biała futrzana torebka nie będzie praktyczne (szybko się pobrudzi!), dlatego znaleźliśmy bardziej praktyczny model. To biała torebka ze złotym łańcuszkiem marki NOBO. Kosztuje 139 zł (wcześniej 169 zł).

5. A teraz przyszedł czas na prawdziwą ucztę dla oka! Nienaganna estetyka, kolory nude i po prostu elegancja. Tak wygląda torebka projektu Elisabetty Franchi na sezon jesień/zima 2020. Torebkę utrzymaną w podobnym tonie znaleźliśmy w sklepie internetowym Obag. To model Sabbia. Kosztuje teraz 194 złotych - został przeceniony z 388 złotych.

Który z modeli wybierzesz?