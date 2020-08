Te modne buty zostały okrzyknięte największym hitem jesieni 2020! Nieziemsko wyszczuplają nogi i są ultrawygodne. Ma je też Natalia Siwiec

Idealne botki na jesień 2020? Muszą spełnić kilka warunków. Po pierwsze, polecamy wam zapoznać się z jesiennymi trendami, które mówią: "Wybierz zamsz!". Zamszowe botki nadadzą każdemu lookowi pożądanego w zbliżającym się jesiennym sezonie klimatu boho. Po drugie, kolor! Wybierz te w kolorze ziemi - na przykład brązowe, karmelowe czy w odcieniu przybrudzonego beżu. Po trzecie, ideałem byłoby gdybyś skusiła się na botki na obcasie. Jednak wszystkie doskonale wiemy, że kiedy w grę wchodzi nasza wygoda, lepszym wyborem okazują się płaskie botki. A co jeśli powiedziałybyśmy ci, że możesz połączyć te dwie rzeczy w jedno? Tak, to możliwe! Udało nam się znaleźć botki idealne na jesień 2020 - wyglądają na płaskie, a mają ukryty koturn, który jest tak dobrze "obudowany", że na pierwszy rzut oka go nie widać! Czy to małe "oszustwo"? Owszem, ale działa! ;-)

Botki Carinii z ukrytym 7-centymetrowym koturnem są dostępne w wielu kolorach. My polecamy wam zaprzyjaźnić się z tymi w kolorach typowo jesiennych - np. w brązie, karmelu czy beżu. Na eobuwie.pl możecie je kupić od 239 do 269 złotych, w zależności od tego na jaki kolor się zdecydujecie.

Botki Carinii z ukrytym obcasem cieszą się niezwykle dużą popularnością na Instagramie. My również się w nich zakochałyśmy!

Dlaczego? Ponieważ nadadzą twojemu lookowi nieco klimatu boho.

Po drugie ten model pięknie wydłuża nogi. To zasługa dwóch rzeczy: po pierwsze - ukrytego obcasa, a po drugie - specjalnego wycięcia na przodzie buta, które doda twoim nogom kilka "extra" centymetrów. Te dwa triki są bardzo proste, a potrafią zdziałać cuda w przypadku każdej sylwetki! Dlatego jeśli narzekasz na to, że masz za krótkie nogi, powinnaś zdecydowanie pomyśleć o tym modelu!