Idealny płaszcz na jesień kupisz w Lidlu! Kosztuje nieco ponad 100 złotych i wygląda lepiej niż z Zary!

Koniec lata to najwyższa pora, aby pomyśleć o zakupie jesiennego płaszcza. To obowiązkowy element garderoby na nadchodzący sezon, a co najważniejsze idealnie pasuje do każdej stylizacji, zarówno sukienek, jak i spodni. Dla wielbicielek klasycznych modeli płaszczy mamy świetną wiadomość. Ponadczasowy płaszcz dostępny jest w Lidlu już za 119 zł! Do wyboru są aż trzy modele.

Trendy jesień zima 2020: modny płaszcz z Lidla za 119 zł!

Czarny, klasyczny płaszcz to ponadczasowy element garderoby, który nigdy nie wychodzi z mody. Zakładamy go na co dzień i na większe okazje, a co ważne pasują do niego niemal wszystkie dodatki i modele butów, również sneakersy.

Teraz w sklepach marki Lidl na wielbicielki prawdziwych perełek czeka kilka modeli jesiennych płaszczy w super cenie. Pierwszy to prosty model zapinany na jeden guzik, kolejny to klasyczna propozycja jednorzędówki tak modnej w latach 90., a ostatni to jasny płaszcz w kratkę ze stójką. Każdy z ich będzie dostępny już od 3 września za 119 zł.

Mat. prasowe

Jesienny płaszcz z Lidla dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych i kosztuje 119 zł.