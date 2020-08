Oto najmodniejsze jeansy na sezon jesień-zima 2020/21

Każda kobieta powinna mieć w szafie idealną parę jeansów - klasyczne, najlepiej w niebieskim kolorze, ale o jakim kroju? Możliwości jest wiele, ale jeśli chcesz jesienią 2020 w stu procentach w zgodzie z trendami przemierzać ulice, postaw na jeden z trzech modeli lansowanych przez projektantów mody. Oto one: jeansy z szerokimi nogawkami i wysokim stanem, klasyczne mom jeans, popularne w sezonie wiosna/lato 2020 balloon jeans lub... skinny jeans, które w tym sezonie zaliczają wielki come back!

1. Jeansy z szerokimi nogawkami i wysokim stanem

Numer jeden na jesień 2020 to jeansy z szerokimi nogawkami i wysokim stanem. Królowały na wybiegu m.in. u Chloe. Szerokie spodnie przykrywające niemal w całości twoje buty będą jednym z najmocniejszych trendów na sezon jesień-zima 2020/2021.

2. Balloon jeans - one nie wyjdą z mody!

Ulubiony model, który opanował ulice już wiosną 2020, to balloon jeans. Co ciekawe, ten fason nie wyjdzie z mody w sezonie jesień/zima 2020, dlatego jeśli tak jak my zakochałaś się w nich wiosną na zabój, nie wyrzucaj ich z szafy!

3. Klasyka z wysokim stanem, czyli mom jeans mają się świetnie

Kolejny fason jeansów, który musisz mieć w swojej szafie jesienią i zimą 2020/2021, to najbardziej klasyczne na świecie mom jeans! Te, które widzicie poniżej, to model Lulu Jeans polskiej marki Elementy Wear (299 zł). Jak widzicie, możecie nosić je na dwa sposoby - standardowo jak każde inne spodnie lub z podwiniętymi nogawkami.

4. Skinny jeans - wielki powrót na wybiegi!

Jeśli kochasz skinny jeans, mamy dla ciebie świetną wiadomość. Projektanci postanowili się z nimi pogodzić i nareszcie znów mogliśmy je zobaczyć na pokazach na sezon jesień/zima 2020. Brandon Maxwell zestawił je bardzo klasycznie - z białą koszulką, kraciastą marynarką i z ciemnobrązowymi wysokimi kozakami na słupku.

5. Jeansowy kombinezon na jesień? Oczywiście, że tak!

Na koniec mamy dla was dość zaskakującą propozycję - to jeansowym kombinezon. Ten który widzicie poniżej, to model marki Promod. Kosztuje 199 złotych i zdecydowanie chcemy go mieć! Kombinezon będzie wyglądał idealnie z marynarką w kratę i brązowymi botkami.