Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka i osobowość medialna, znana z ról w popularnych filmach i serialach, m.in. w "Rodzince.pl". 26-letnia celebrytka łączy wiele zawodowych ról, prowadząc własną firmę, występując w programach telewizyjnych oraz kampaniach reklamowych, a niebawem ponownie zobaczymy ją w roli "Mam Talent".. Gwiazda często pokazuje w mediach społecznościowych nie tylko swoje kolejne projekty zawodowe, ale też kolejne niezwykle udane stylizacje, które dla tysięcy jej fanek stanowią źródło inspiracji. Zobaczcie jej najnowszy nabytek. Cena tej torebki zwala z nóg!

Julia Wieniawa chwali się drogą torebką na Instagramie

Julia Wieniawa dorobiła się fortuny, dlatego dziś nie zamierza oszczędzać na dodatkach, które jej się podobają. Tym razem w oko młodej aktorki wpadł kultowy model torebki Birkin od domu mody Hermès. To wyjątkowy dodatek, pożądany przez wiele znanych osobistości. Jego cena sięga około 137 tysięcy złotych.

To zdecydowanie jeden z najbardziej ekskluzywnych i najcenniejszych elementów jej garderoby. Torebka Birkin jest bowiem wyjątkowo trudno dostępna, nawet dla osób dysponujących odpowiednimi środkami finansowymi. Aby kupić ją w butiku, trzeba najpierw zbudować historię zakupów i zapisać się na listę oczekujących. Rzadko zdarza się, by ten model był dostępny od ręki.

To nie pierwszy luksusowy zakup Julii Wieniawy

Julia Wieniawa coraz częściej wzbudza kontrowersje swoimi zakupami modowymi. Ekskluzywne dodatki z najwyższej półki robią wrażenie na jej fanach. Celebrytka chętnie kupuje to, co jej się podoba, nie zważając na wysoką cenę. Niedawno wzbogaciła swoją kolekcję o torebkę marki Chanel wartą 30 tysięcy złotych. W mediach społecznościowych często prezentuje również akcesoria takich marek jak Dior, Gucci czy Saint Laurent, które regularnie pojawiają się w jej codziennej garderobie.

