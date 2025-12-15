Magda Mołek, ceniona polska dziennikarka i prezenterka, po raz kolejny udowodniła, że doskonale czuje modowe trendy. Popatrzcie tylko na jej najnowszą stylizację ze swetrem w odcieniu "frozen winter" w roli głównej. Ten subtelny, chłodny kolor błyskawicznie zyskał miano najmodniejszej barwy zimy 2025/2026. Zimowu look Magdy Mołek pokazuje, że prostota może być efektowna i jednocześnie zgodna z aktualnymi trendami sezonu.

Magda Mołek w modnym swetrze "frozen winter". To hit na zimę 2025/2026

Jeśli jesteście miłośniczkami klasycznego stylu w myśl estetyki "quiet luxury", ale nie stroicie też od najnowszych trendów, to najnowszy look Magdy Mołek z pewnością przypadnie wam do gustu. Styl dziennikarki od lat inspirował kobiety w całej Polsce. Jej wybory są zawsze przemyślane, zgodne z trendami, a jednocześnie ponadczasowe.

Niedawno Magda Mołek zachwyciła beżowym total lookiem z biało-beżowym kardiganem w roli głównej. Teraz kolejny jej sweter jest na ustach internautów. Znana z niezwykłego wyczucia stylu i zabawy modą Magda Mołek, zdecydowała się na modny sweter w odcieniu "frozen winter". Ten kolej jest jednym z największych trendów na zimę 2025/2026. Zimowa stylizacja dziennikarki łączy klasykę z nowoczesnością. Prezenterka zestawiła sweter z golfem w tonacji "frozen winter" z eleganckimi jeansami w kolorze ciemnego denimu.

Swetry "frozen winter" to numer 1. na zimę 2025/2026

Choć skandynawskie motywy ponownie powracają do łask, a ostatnio internauci zachwycili się norweskim swetrem Sandry Hajduk-Popińskiej z "Dzień Dobry TVN", to dla fanek minimalizmu swetry w kolorze "frozen winter" okażą się idealnym zimowym rozwiązaniem. Są nie tylko cieplutkie, miękkie, ale też wyjątkowo stylowe i... ponadczasowe.

Kolor "frozen winter" to jedna z najmocniejszych tendencji w zimowych kolekcjach 2025/2026. Jego chłodny błękit z domieszką szarości przywodzi na myśl zmrożone poranne niebo i idealnie wpisuje się w estetykę "scandi minimalism". Ten odcień wprowadza do stylizacji świeżość i czystość, a przy tym pozostaje wyjątkowo elegancki. Jako alternatywa dla klasycznych beży czy szarości, "frozen winter" dodaje wyrafinowania. Sweter w tym kolorze to inwestycja w klasykę, która nigdy nie wychodzi z mody. Sprawdza się zarówno w monochromatycznych zestawieniach, jak i jako tło dla bardziej wyrazistych dodatków.

Jak stylizować sweter w kolorze "frozen winter"

Sweter w odcieniu "frozen winter" daje szerokie możliwości stylizacyjne. Świetnie prezentuje się z ciemnymi jeansami, tak jak pokazała Magda Mołek, ale także z eleganckimi spodniami z wysokim stanem lub spódnicą midi w neutralnym kolorze, jak beż, biel czy odcienie szarości.

Dodanie do tego grubego, wełnianego płaszcza, szala oraz botków ze skóry tworzy minimalistyczny, ale pełen klasy total look. To wybór idealny na chłodne dni - stylowy i komfortowy zarazem. Stylizacje w duchu skandynawskiego minimalizmu nie potrzebują wielu dodatków, liczy się jakość i prostota.

Gdzie kupić modne swetry "frozen winter" na zimę 2025

Swetry w odcieniu "frozen winter" pojawiają się już w ofertach wielu popularnych luksusowych marek. Jeśli wam też spodobał się ten trend podobne znalazłam dla was również w ofertach znanych sieciówek.

W Reserved za 359,99 złotych kupicie niemal identyczny sweter jak te, na jaki zdecydowała się Magda Mołek. Mięciutki model z golfem wykonany jest wełny owczej oraz z alpaki i świetnie sprawdzi się nawet na największe mrozy.

Modny sweter w kolorze "frozen winter" w stylu Magdy Mołek z Reserved za 359,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w H&M za 250 złotych czeka na was wełniany sweter w odcieniu "frozen winter" z kolekcji &Other Stories. W składzie ma 54 proc. wełny i 46 proc. bawełny.

Modny sweter w kolorze "frozen winter" w stylu Magdy Mołek z H&M za 250 złotych, Fot. materiały prasowe

Najtańsza propozycja czeka na was w Sinsay. Modny sweter w kolorze "frozen winter" kupicie w sieciówce za 49,99 złotych.

