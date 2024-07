Nie dziwię się, że torebka to jeden z najczęstszych przedmiotów kobiecych uzależnień. Oprócz tego, że pełni funkcję niezbędnego akcesorium na co dzień, to idealnie wypełni każdą stylizację i doda jej niepowtarzalnego charakteru.

Już niejeden model stał się obiektem pożądania milionów kobiet, które są w stanie wydać na niego każde pieniądze. Mowa tu np. o kultowej chanelce czy torebce Celine, za którą od lat ustawiają się długie kolejki.

Okazuje się jednak, że nawet w sieciówkach można czasem znaleźć coś wyjątkowego. Od kiedy zobaczyłam tę małą listonoszkę z ognistym wzorem zaczerpniętym z letniej kolekcji Prady, nie mogłam oderwać od niej wzroku. Obecnie jest na moim podium najciekawszych dodatków tego sezonu i, co ważne, nie kosztuje majątku.



Torebka Zara, 399 złotych