Tomasz Lis z córką wsparli WOŚP

Tomasz Lis wsparł Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy! Popularny dziennikarz został przyłapany przez paparazzi w Warszawie. Jego kurtkę zdobiło słynne serduszko WOŚP, co oznacza, że dziennikarz wrzucił co nieco do puszki wolontariusza. ;) Tomaszowi Lisowi towarzyszyła starsza córka Pola. Był z nimi ktoś jeszcze... Mowa o szpicu miniaturce rasy Pomeranian o wdzięcznym imieniu Czarek. To pupil Kingi Rusin i jej córek.

Czarek jest uroczym pieskiem. Co więcej, ma już nawet swoje konto na Instagramie! Zobaczcie Tomasza Lisa z Polą i Czarkiem na niedzielnym spacerze.

