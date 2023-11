Reklama

Ostatnio w mediach głośno było na temat nowych związków córek Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Media donosiły bowiem, że Iga od kilku tygodni spotyka się z raperem Taco Hemingwayem, a Pola Lis z piłkarzem Kamilem Grabarzem, który na co dzień gra w młodzieżowej kadrze klubu FC Liverpool na pozycji bramkarza. Nie od dziś wiadomo, że córki dziennikarskiej pary interesują się muzyką i piłką nożną, więc ich wybory wcale nie dziwią.

Więcej emocji w mediach wywołał jednak news o tym, że Iga spotyka się z Taco. Filip Szcześniak ( tak naprawdę nazywa się raper) to objawienie na polskiej scenie muzycznej. Raper sprzedaje mnóstwo płyt, a bilety na jego koncerty wyprzedają się jak świeże bułeczki. Taco przez kilka lat miał dziewczynę, którą nawet chwalił się w sieci, ale to już się zmieniło, bo teraz spotyka się ponoć z Igą Lis. Co na ten temat sądzi Kinga Rusin? Dziennikarz Faktu spytał Kingę, czy słucha Taconafide czyli duetu Taco i Quebonafide. Co odpowiedziała?

Tak, ja robię jednak w show-biznesie, więc wszystkie zjawiska, które pojawiają się na polskiej scenie muzycznej i są interesujące, mnie nie omijają. Ta scena jest w zasięgu moich zainteresowań. Taco nigdy nie poznałam osoboście - powiedziała w fakt.pl Kinga Rusin.

Co o tym myślicie? Czyżby Iga nie była jeszcze gotowa przedstawić mamie swojego chłopaka? A może informacje o jej związku z Taco to tylko plotki?

Iga Lis i Taco Taco Hemingway są parą?

Kinga Rusin słucha muzyki Taco!