Tomasz Komenda rozstał się z partnerką, Anną Walter! "Odszedł od rodziny w lipcu zeszłego roku"

Podczas sobotniej konferencji charytatywnej gali Collins Charity Fight Night Rafał Collins poinformował, że Tomasz Komenda nie jest już pracownikiem w ich fundacji. Gwiazdor programów TVN wyjaśnił, co się stało, zaznaczył również, że to pierwsze i oficjalne oświadczenie na ten temat. Poznajcie szczegóły. Bracia Collins zakończyli współpracę z Tomaszem Komendą Sprawą Tomasza Komendy przez kilkanaście miesięcy żyła cała Polska. Mężczyzna został niesłusznie skazany na więzienie za zbrodnię, której nie popełnił. Spędził tam aż 18 długich lat, czyli najlepsze lata swojej młodości. Kilkukrotnie próbował popełnić samobójstwo: Miałem próby samobójcze. Nawet doszło do czegoś takiego, że ja wisiałem. Wisiałem, ale mnie współosadzeni odcięli. Po prostu na tamtą chwilę nie był czas dla mnie, po prostu miałem jeszcze żyć, żeby doczekać tej chwili, jaka jest dzisiaj”, wyznał w jednym z wywiadów Zobacz także: Życie od nowa Tomasza Komendy. Czy wstrząsająca historia będzie miała swój szczęśliwy koniec? Po 18 latach Tomasz Komenda wyszedł na wolność. Zaczął walkę o odszkodowanie, ale próbował również podjąć normalną pracę. Znalazł zatrudnienie na myjni, jednak po kilku tygodniach musiał z niego zrezygnować - był źle traktowany przez szefa, klienci traktowali go jak "atrakcję": Kiedy rozeszło się, gdzie pracuję, ludzie zaczęli tam masowo jeździć, żeby mnie zobaczyć. I jak się okazało, że przyciągam klientów, to nie wolno mi było zejść ze stanowiska, nawet żeby iść do łazienki. Musiałem się pytać pana kierownika, czy mogę zjeść śniadanie, zrobić sobie kawę, zapalić papierosa. Nic mi nie było wolno - wyznał Komenda w rozmowie z portalem magazyn.wp.pl. Wstrząśnięci historią...