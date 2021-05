Tomasz Komenda nie pracuje już w fundacji braci Collins! "Nie szukamy dziury w całym"

Tomasz Komenda rozpoczął pracę w fundacji braci Collins! Mężczyzna, którego historia wstrząsnęła całą Polską razem z Rafałem Collinsem 11 listopada wybrali się do Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich i pomagali roznosić posiłki dla najbardziej potrzebujących. W sieci pojawiły się zdjęcia i komentarz Tomasza Komendy! Tomasz Komenda rozpoczął pracę Tomasz Komenda został niesłusznie skazany na 25 lat więzienia i wyszedł na wolność dopiero po 18 latach spędzonych za kratami. W 2018 roku sąd uniewinnił mężczyznę, który dziś walczy o odszkodowanie za lata spędzone w zamknięciu - mężczyzna żąda prawie 19 milionów zł. Niestety, ostatnio okazało się, że Tomasz Komenda nawet po wyjściu z więzienia przeżywał trudne chwile. W wywiadzie dla WP Magazyn przyznał, że jego były pracodawca wykorzystywał to, że klienci go rozpoznają. Kiedy rozeszło się, gdzie pracuję, ludzie zaczęli tam masowo jeździć, żeby mnie zobaczyć. I jak się okazało, że przyciągam klientów, to nie wolno mi było zejść ze stanowiska, nawet żeby iść do łazienki - mówił Tomasz Komenda. Wypowiedź Tomasza Komandy poruszyła braci Collins, którzy zaproponowali mu pracę u siebie! Zszokowała mnie wypowiedź Tomka Komendy o tym że na myjni pracodawca go wykorzystywał... Niewiarygodne... Sam wiem jak to jest, byłem wykorzystywany przez pracodawcę podczas pracy na zmywaku - napisał wówczas Rafał Collins. Później Rafał Collins w Dzień Dobry TVN zdradził, że Tomasz Komenda miał do wyboru pracę w jednej z trzech spółek: w tuningu samochodów, w restauracji w Warszawie, albo w fundacji. (...) Wybrał najtrudniejsze dla siebie zadanie, bo fundacja jest bardzo obciążającą rzeczą, którą można prowadzić. Robimy wszystko, żeby...