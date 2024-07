Klaudia Halejcio i Tomasz Barański zaręczą się? Podobno tancerz nie zamierza dłużej czekać i już wkrótce uklęknie przed swoją ukochaną. Barański już od jakiegoś czasu otwarcie mówił o tym, że marzy, aby stworzyć z Klaudią rodzinę. Wszystko wskazuje na to, że tancerz bardzo poważnie podchodzi do swoich planów. Tomasz Barański nie ukrywa również, że jest bardzo zazdrosny o Klaudię. I nic dziwnego! Czy już wkrótce ta para zacznie planować ślub? Klaudia, która jest 10 lat młodsza od swojego partnera, podobno jest nieco zaskoczona tempem rozwoju sytuacji - czytamy na łamach "Faktu".

Tomasz już jakiś czas temu mówił, że marzy nie tylko o ślubie, ale również dzieciach. Chciałby, aby w rodzinie, którą założy z Klaudią już wkrótce pojawiła się córeczka.

Żebym nie musiał się martwić o zdrowie. Coraz częściej też myślę o rodzinie, o dzieciach. Jak mi się urodzi dziewczynka, to zwariuję ze szczęścia. Czuję, że ulegnę jej we wszystkim, że to ona będzie miała nade mną władzę. I już nie mogę się doczekać tego uczucia! - powiedział jakiś czas temu magazynowi "Party" Tomasz Barański.