W sobotę 25 października Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski biorą ślub. Uroczystość zaplanowana została w malowniczo położonym hotelu, znajdującym się w otulinie parku narodowego. To wyjątkowa lokalizacja, którą para wybrała na ten najważniejszy dzień w swoim życiu.

Na miejsce ślubu Cichopek i Kurzajewskiego przybyli już pierwsi goście

Hotel, w którym odbędzie się ceremonia, powoli zapełnia się zaproszonymi gośćmi. Już pojawili się pierwsi celebryci i bliscy pary młodej. Jak informuje Fakt.pl, wśród przybyłych są m.in. Monika Pyrek i Joanna Kurska. A to dopiero początek listy znanych osobistości, które mają pojawić się tego dnia.

Wesele Cichopek i Kurzajewskiego na 140 osób. Lista gości robi wrażenie

Jak udało się ustalić dziennikarzom Faktu, w uroczystości i przyjęciu weselnym Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego udział weźmie łącznie ok. 140 gości. Wśród nich znajdą się zarówno członkowie rodzin, jak i przyjaciele nowożeńców. Wśród zaproszonych osób znaleźli się m.in. Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler, czy Mateusz Kusznierewicz. To wydarzenie już od tygodni przyciąga ogromną uwag mediów i fanów pary. Dziś, 25 października 2025 roku zakochani w końcu powiedzą sobie "tak"!

Trzy suknie ślubne Cichopek zaprojektowane specjalnie przez Violę Piekut

Katarzyna Cichopek dołożyła wszelkich starań, by ten dzień był perfekcyjny w każdym szczególe. Według medialnych doniesień aktorka zdecydowała się na aż trzy suknie ślubne. Wszystkie zostały zaprojektowane przez znaną projektantkę Violę Piekut specjalnie na tę okazję.

Też już nie możecie się doczekać na pierwsze zdjęcia ze ślubu pary?

Katarzyna Cichopek zaskoczy na ślubie kilkoma sukniami! To będzie wielka niespodzianka, Fot.: Hornet/REPORTER

