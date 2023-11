Ten związek niestety przeszedł już do historii. Kilka dni temu Bradley Cooper i Irina Shayk rozstali się po kilku latach związku. O problemach w ich związku mówiło się od dawna, a dokładniej pierwsze plotki o kryzysie pojawiły się po premierze filmu "Narodziny Gwiazdy", w którym aktor zagrał u boku Lady Gagi. Czy to wokalistka była powodem rozpadu ich związku? Mamy nowe informacje w tej sprawie!

O tym filmie mówi się już od kilku miesięcy! Jesienią ubiegłego roku miała miejsce premiera filmu "Narodziny Gwiazdy", w którym Lady Gaga i Bradley Cooper zagrali główne role. Gwiazdy wypadły znakomicie na wielkim ekranie i otrzymały Oscara za najlepszą filmową piosenkę! Utwór "Shallow" doczekał się milionów odtworzeń w serwisie YouTube. Oscarowy występ Gagi i Coopera był szeroko komentowany na całym świecie. Wszystko przez chemię między aktorami, której nie dało się nie zauważyć! Czy miłość z ekranu przeniosła się do świata realnego? Podobno wszystko było dokładnie wyreżyserowane...

Jednak kilka dni temu ukochana Coopera wyniosła się z ich wspólnego domu! Modelka i aktor od lat uchodzili za idealną parę, a w 2017 roku na świat przyszła ich córeczka, Lea.

Czy Lady Gaga zniszczyła związek przyjaciela? Niestety mamy przykrą wiadomość dla fanów pary, bo podobno wokalistkę i reżysera łączy tylko... przyjaźń!

Zbudowali tę przyjaźń na planie i przeprowadzili wiele rozmów, ponieważ oboje byli w związkach, które się zepsuły. Doświadczyli podobnych problemów. Bradley zaufał Gadze, która wspierała go rozmową, bo oboje mają podobne doświadczenia, jeśli chodzi o karierę i związki. Wielu uważa, że ​​doprowadzi to do tego, że będą razem, ale teraz tak nie jest. Bradley potrzebuje przyjaciela, a ona jest przy nim. Nie przyczyniła się do rozpadu jego związku z Iriną - zdradza informator hollywoodlife.com.