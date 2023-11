Według "US Weekly", piosenkarka stwierdziła, że Christian "zbytnio narusza jej proces twórczy". A artystka ma dopiero 33 lata i nie wyobraża sobie, aby zrezygnować z kariery dla związku. Podobno agent gwiazd nie traktował również Gagi zbyt dobrze.

Był zazdrosny. Cały czas chciał wiedzieć gdzie ona jest i wciąż do niej pisał. Jej przyjaciele nie lubili go. Nikt nie chciał, aby byli razem - donosi "US Weekly".