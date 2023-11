Czy związek Bradleya Coopera i Iriny Shayk definitywnie się rozpadł? O kryzysie w ich małżeństwie mówi się już od dawna, ale co jakiś czas pojawiają się ich zdjęcia z córką. Niestety na każdym z nich oboje mają poważne miny, a uśmiechają się jedynie do swojego dziecka! Teraz plotki o rozstaniu są gorące jak nigdy dotąd! A wszystko przez to, że ostatnio aktor był widziany z ogromnym plecakiem, a modelka z walizką. Czy to oznacza, że para nie mieszka już razem?

Irina Shayk wyprowadziła się od Bradleya?

Jak poinformował magazyn „The Sun”, relacje między aktorem a modelką są coraz gorsze. Już od dawna nie mogą się porozumieć. Oboje starają się dla dobra córki, poszli na terapię, spędzają z dzieckiem każdą wolną chwilę, ale są coraz bardziej zrezygnowani.

Relacja Bradleya Coopera i Iriny Shayk bardzo się ochłodziła. Nie dogadywali się od miesięcy i Irina postanowiła, że będzie najlepiej, jeśli przeprowadzi się do swojego domu. Wygląda na to, że nie zostało im razem dużo czasu - twierdzi informator "The Sun".

Shayk i Cooper zerwali?

Ostatnio Bradley Cooper był widziany w Malibu z dużym plecakiem. Od razu pojawiły się informacje, że gwiazdor zabrał już część swoich rzeczy i wyprowadził się z ich wspólnego domu. Para nie skomentowała tych doniesień, ale modelka po tym wydarzeniu była widziana w Los Angeles z walizką. W amerykańskich tabloidach pojawiły się informacje, że Irina wyprowadziła się z córeczką Leą z ich apartamentu na Manhattanie!

Czy to koniec ich związku, a może chcą wszystko przemyśleć z dala od siebie?

Para nawet jeśli jest widywana razem, nie rozmawia ze sobą.

